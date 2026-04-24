Schule am Heidenstein: In Schwörstadt sind noch viele Fragen offen

Mit Beginn des kommenden Schuljahrs besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Wie das in Schwörstadt umgesetzt werden soll, ist noch unklar.

In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend verwies Bürgermeister Fabio Jenisch zunächst auf die Ergebnisse einer Elternumfrage, um einen möglichen Bedarf einer Erweiterung der Kernzeitenbetreuung abzuklären. In einem ersten Schritt ging es dabei auch um die Prüfung, ob die bisher bis 13.30 Uhr angebotene Kernzeitenbetreuung künftig bis 14.30 Uhr ausgeweitet werden soll.

Ab September gültig Der Abfrage vorausgegangen war das Anliegen der Gemeinde, die Betreuungssituation an der Schule am Heidenstein weiterzuentwickeln und an die zukünftigen Anforderungen anzupassen. So auch vor dem Hintergrund des ab September geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für die erste Klasse. Im entsprechenden Schreiben an die Eltern und Erziehungsberechtigten hieß es dazu, dass man die Kernzeitenbetreuung behutsam ausweiten wolle.

Unterschiedliche Bedarfe

Die Abfrage ergab, dass von 121 an die Eltern ausgegebenen Fragebogen 80 zurückkamen. Darin haben sich 24 Eltern und Erziehungsberechtigte dafür ausgesprochen, dass ein zusätzlicher Bedarf bis 14.30 Uhr besteht. 56 Erziehungsberechtigte bekundeten keinen zusätzlichen Bedarf bis 14.30 Uhr.

Betreuungsanspruch auch in den Ferien

Weiter wurde ermittelt, dass von den 24 Erziehungsberechtigten nur sieben angaben, dass ihr Bedarf sicher sei. Sieben weitere Erziehungsberechtigte gaben an, dass ihr Bedarf eher sicher sie, während zehn angaben, dass ihr Bedarf unsicher sei.

Eine sehr gemischte Gemengelage, wie in der Sitzung des Gemeinderates zum Ausdruck kam. Kontrovers diskutiert wurde jedoch auch, inwieweit man in der Ferienzeit die Kinder betreuen soll, weil auch in diesen Zeiten ein Rechtsanspruch auf Betreuung bestehen wird – also erstmals in den kommenden Herbstferien.

Noch etliche Fragezeichen

Bernd Mugrauer, Rektor der Grundschule am Heidenstein, brachte in der Sitzung des Gemeinderats auch eine interkommunale Zusammenarbeit mehrerer Schulen ins Gespräch.

Was nun in Sachen Erweiterung der Kernzeitenbetreuung konkret geschieht, bleibt abzuwarten. Wie in der Sitzung des Gemeinderates deutlich wurde, gibt es diesbezüglich noch viel Gesprächs- und Abstimmungsbedarf zwischen Gemeinde und Schule. Hinzu kommt eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Kernzeitenbedarfs für Erstklässler ab dem Schuljahr 2026/2027.

Aufgeworfen wurde daher auch die Frage, wie man mit diesbezüglichen Elternanliegen umgehen soll, wenn diese auf dem Rechtsanspruch beharren, auch wenn nur ein Kind oder nur wenige Kinder an der Schule am Heidenstein davon betroffen seien.