Schule am Heidenstein: In Schwörstadt sind noch viele Fragen offen

Mit Beginn des kommenden Schuljahrs besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Wie das in Schwörstadt umgesetzt werden soll, ist noch unklar.
In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend verwies Bürgermeister Fabio Jenisch zunächst auf die Ergebnisse einer Elternumfrage, um einen möglichen Bedarf einer Erweiterung der Kernzeitenbetreuung abzuklären. In einem ersten Schritt ging es dabei auch um die Prüfung, ob die bisher bis 13.30 Uhr angebotene Kernzeitenbetreuung künftig bis 14.30 Uhr ausgeweitet werden soll.