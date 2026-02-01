Schuldnerberatung Donaueschingen: Zwischen Pflichtgefühl und Zahlungsunfähigkeit

Sie wollte alles richtig machen. Die Rechnungen bezahlen, die Kredite bedienen, die Gläubiger zufriedenstellen. Monat für Monat überwies Carolin Wilhelm aus Donaueschingen Geld für offene Rechnungen. Am Ende blieb kaum etwas übrig. „Es gab Tage, da wusste ich nicht, wie ich Essen für meine Kinder kaufen soll“, erzählt sie sichtlich bewegt. Carolin Wilhelm heißt eigentlich anders. Um sie vor gesellschaftlicher Stigmatisierung zu bewahren, wurde der Name redaktionell geändert.

Die Trennung von ihrem Partner stürzt Carolin Wilhelm im Sommer 2024 in die finanzielle Krise. Nach dem Auszug ihres Ex-Partners blieb sie allein auf dem gemeinsamen Immobilienkredit sitzen. Er war für sie nicht mehr erreichbar, „untergetaucht“, sagt sie. Über Monate versuchte die 33-Jährige, die Raten allein zu bedienen und einen Zahlungsverzug zu vermeiden. Die examinierte Altenpflegerin arbeitet Vollzeit und nimmt dazu einen Minijob an. „Ob Weihnachten oder Silvester. Ich übernahm jeden Dienst und jede Möglichkeit, um Geld zu verdienen.“ Dennoch übersteigen ihre Ausgaben die Einnahmen.

„Ich hatte das Gefühl, meine Würde zu verlieren, weil ich auf die Unterstützung meines Ex-Mannes, sowie von Freunden und Arbeitskollegen angewiesen war. Sie haben mir mit Lebensmitteln geholfen, damit ich meine laufenden Kosten weiter begleichen konnte“, berichtet sie.

Schuldnerberatung als Ausweg

Dann suchte sie online nach einer kostenlosen sozialen Beratung, weil sie sich keinen Rechtsanwalt habe leisten können. Im April 2025 bekommt sie einen Termin bei Luitgard Schmieder von der Sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung des Diakonischen Werks in Villingen. Die Sozialarbeiterin ist seit 22 Jahren in der Schuldnerberatung tätig und berät in ihrer 50-Prozent-Stelle etwa 110 Schuldner pro Jahr.

Luitgard Schmieder habe sich als Erstes einen Überblick über die Finanzen von Carolin Wilhelm verschafft. „Beim ersten Treffen schaue ich mir zunächst die Situation des Schuldners an. Es geht darum, erst einmal den Druck rauszunehmen und die Existenz zu sichern“, so Schmieder. Als Nächstes lege sie eine Strategie fest, die den Weg für eine spätere Regulierung der Schulden freimache. „Oft stellt man fest, dass die Schuldner da zahlen, wo der Druck am höchsten ist, nicht unbedingt da, wo es sinnvoll ist“, erklärt sie.

Zahlungsprioritäten festlegen

Gemeinsam mit dem Schuldner werden der aktuelle Schulden- und Gläubigerstand ermittelt und Zahlungsprioritäten festgelegt. Priorität haben Miete, Strom und Lebensunterhalt der Betroffenen, um die existenziellen Bedürfnisse zu sichern. „Das kann auch bedeuten, dass man bestimmte Rechnungen nicht mehr bezahlt. Eine Maßnahme, die gerade für jemanden wie Frau Wilhelm, mit einer hohen Zahlungsmoral schwer zu akzeptieren war“, erklärt die Beraterin.

„Ich habe meine finanziellen Verpflichtungen immer erfüllt, gerne gearbeitet und nie Sozialleistungen in Anspruch genommen. Mein Schamgefühl war enorm“, sagt Carolin Wilhelm. Wie schwer ihr das Gespräch fällt, ist deutlich zu sehen: Immer wieder stockt ihre Stimme und ihre Augen werden feucht. Der erste Termin bei Luitgard Schmieder habe ihr dann neue Hoffnung gegeben. „Ich habe endlich etwas Licht gesehen am Ende des Tunnels“, ergänzt sie.

Alle Gläubiger gleich behandeln

Im anschließenden Schuldenregulierungsverfahren müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden. „Wer zahlungsunfähig ist, kann Rechnungen nicht mehr zahlen. Frau Wilhelm hatte beispielsweise auf ihrem Auto noch einen Kredit laufen.“ Als Beraterin müsse sie sehen, worauf es bei den Schuldnern ankommt. Was ist das Wichtigste, damit jemand seiner Arbeit weiter nachgehen kann? „Das Fahrzeug, das über einen Kredit finanziert war, musste Frau Wilhelm abgeben. Durch die Einstellung der Zahlungen an die Gläubiger konnte Geld zurückgelegt werden, um ein günstiges Ersatzfahrzeug für den Arbeitsweg zu beschaffen.

Schritt für Schritt

Im nächsten Schritt versuche sie, sich außergerichtlich mit den Gläubigern zu einigen. Dieser Schritt ist Voraussetzung, auch wenn er im Fall von Carolin Wilhelm keine Aussicht auf Erfolg hatte, da keine Zahlungen angeboten werden konnten. Nur durch ein Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuches und die Bescheinigung darüber, kann ein Eröffnungsantrag für die Privatinsolvenz gestellt werden. Die Privatinsolvenz sei aber nicht grundsätzlich zu empfehlen und nur möglich, wenn eine Restschuldbefreiung des Schuldner möglich sei. Voraussetzung ist, dass jemand seine vorgeschriebenen Pflichten während des Verfahrens erfüllen kann. Das Verfahren verlange dem Schuldner eine hohe Disziplin ab.

Verschuldete Klienten müssen einen Anamnesebogen ausfüllen. Foto: Nadja Varsani

„Wer diesen Zeitraum gut bewältigt, der kann am Ende mit der erlösenden Restschuldenbefreiung rechnen“, teilt Schmieder mit. „Das Verfahren schafft Verlässlichkeit und ein festes Ende der Überschuldung.“ Für Carolin Wilhelm und viele Betroffene ist genau das entscheidend: Planungssicherheit zu haben und die Chance zu bekommen, finanziell neu anzufangen.

Mehr Berater notwendig

Eine Schuldenregulierung sei in diesem Umfang bei etwa 25 Klienten möglich, sagt Schmieder. Dabei sei die Nachfrage nach Beratungsmöglichkeiten deutlich höher. Mindestens drei bis vier zusätzliche Berater bräuchte es nach ihrer Einschätzung in der Region. Denn außer dem Diakonischen Werk bietet nur das Landratsamt eine kostenlose Schuldnerberatung an. Mit der Eröffnung des Verfahrens enden für Carolin Wilhelm die Termine bei der Beraterin. Ihr Ansprechpartner ist nun ein Insolvenzverwalter.

Privatinsolvenz

Das Verfahren

Die Privatinsolvenz ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren für Menschen, die ihre Schulden dauerhaft nicht mehr zurückzahlen können. Am Ende steht meist die Restschuldbefreiung: Verbleibende Schulden werden erlassen. Den finanziellen Verlust tragen die Gläubiger, etwa Banken, die nur den pfändbaren Teil des Einkommens erhalten. Juristisch spricht man nicht davon, dass die Bank zahlt, sondern dass sie auf einen Teil ihrer Forderung verzichten muss. Voraussetzung ist ein zuvor gescheiterter außergerichtlicher Einigungsversuch. Das Verfahren dauert in der Regel drei Jahre. In dieser Zeit müssen Schuldner ihre Einkommensverhältnisse offenlegen, das gesamte Restvermögen einsetzen und den pfändbaren Teil ihres Einkommens abgeben.