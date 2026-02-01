Schuldnerberatung Donaueschingen: Zwischen Pflichtgefühl und Zahlungsunfähigkeit

Hinter Privatinsolvenzen stecken oft menschliche Schicksale. Das Verfahren ist aufwendig und erfordert Disziplin, aber: Luitgard Schmieder hilft bei Schulden.
Sie wollte alles richtig machen. Die Rechnungen bezahlen, die Kredite bedienen, die Gläubiger zufriedenstellen. Monat für Monat überwies Carolin Wilhelm aus Donaueschingen Geld für offene Rechnungen. Am Ende blieb kaum etwas übrig. „Es gab Tage, da wusste ich nicht, wie ich Essen für meine Kinder kaufen soll“, erzählt sie sichtlich bewegt. Carolin Wilhelm heißt eigentlich anders. Um sie vor gesellschaftlicher Stigmatisierung zu bewahren, wurde der Name redaktionell geändert.