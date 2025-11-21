Schuldenfrei auch 2026: Was Vöhringen im kommenden Jahr vorhat

Die Gemeinde dreht die Gebührenschraube nach oben. Dafür will man trotz des schlechten finanziellen Umfelds in Vöhringen an freiwilligen Leitungen festhalten.
Der Haushalt 2026 ist eingebracht, und auch in Vöhringen fällt er negativ aus: Erträgen von gut 14,5 Millionen Euro stehen Aufwendungen von knapp über 15 Millionen Euro gegenüber. Bürgermeister Stefan Hammer und Kämmerin Melanie Hägele legen ein negativen Planergebnis von 423 900 Euro vor. Immerhin: Die Haushaltsstrukturkommission habe das ursprüngliche Minus von rund einer Million Euro durch Einsparungen eingedämmt.