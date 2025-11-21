Schuldenfrei auch 2026: Was Vöhringen im kommenden Jahr vorhat

Die Gemeinde dreht die Gebührenschraube nach oben. Dafür will man trotz des schlechten finanziellen Umfelds in Vöhringen an freiwilligen Leitungen festhalten.

Der Haushalt 2026 ist eingebracht, und auch in Vöhringen fällt er negativ aus: Erträgen von gut 14,5 Millionen Euro stehen Aufwendungen von knapp über 15 Millionen Euro gegenüber. Bürgermeister Stefan Hammer und Kämmerin Melanie Hägele legen ein negativen Planergebnis von 423 900 Euro vor. Immerhin: Die Haushaltsstrukturkommission habe das ursprüngliche Minus von rund einer Million Euro durch Einsparungen eingedämmt.

Hammer verwies auf die veröffentlichten Brandreden der kommunalen Spitzenverbände, etwa von Gemeindetagspräsident Steffen Jäger, und geht von schlechteren Voraussetzungen für 2026 aus. Die Kreisumlage steige um fast 600 000 Euro. Der Ansatz von 2,2 Millionen Euro Gewerbesteuer sei vorsichtig gewählt.

Auf Sicht fahren

Die Kommune müsse auf Wünschenswertes verzichten und auf Sicht fahren, mahnte der Rathauschef. Dennoch soll Vöhringen 2026 schuldenfrei bleiben – und plant ein „für eine Gemeinde dieser Größenordnung stattliches Investitionsvolumen von 4,8 Millionen Euro.“

Das Organisationsgutachten erfordere 2026 nur noch wenige Maßnahmen. Es sei größtenteils bereits im laufenden Jahr umgesetzt worden. Mittelfristig müsse kräftig in Kinderbetreuungsplätze, Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Grundschulen, das entsprechende Personal sowie in die Entwicklung des Hofäckerareals investiert werden. Für 2027 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro angesetzt.

„Im Vergleich zu anderen Kommunen stehen wir noch relativ gut da. Wir haben noch nicht mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen“, erklärte Melanie Hägele. Dennoch forderten weniger Einnahmen und höhere Aufwendungen ihren Tribut. Die liquiden Mittel von knapp 4,3 Mio. Euro nähmen um 648 200 Euro ab. Der Zahlungsmittelüberschuss wird zunächst mit 668 100 geplant, im Vorjahr sei er fast doppelt so hoch gewesen.

Wichtige Investitionen 2026

Größter Posten ist die Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen. Eingestellt sind hier 1,8 Millionen Euro, vorrangig für die Erschließung des Wohngebiets „Grabenäcker Nord“ Wittershausen nach Abschluss der Umlegung. 600 000 Euro sind für Grunderwerb, 670 000 Euro für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Ortskern III bestimmt. Auf große Straßensanierungen wird bewusst verzichtet. Für das bestellte, neue Löschfahrzeug LF10 für Vöhringen werden 200 000 Euro fällig.

Spielfeld für Jugendliche kommt

Das Multifunktionsspielfeld für Jugendliche erfordert Auszahlungen von 280 000 Euro und wurde schon vergeben. Die Bedarfsermittlung und Erweiterung der Kindergartenkapazität Vöhringen erfordert 200 000 Euro. Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband beträgt 95 000 Euro. Je 50 000 Euro fließen in Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden und Leitungen im Bereich Lärmschutzwall Wittershausen.

Unsere Empfehlung für Sie Kindergarten in Vöhringen Eltern setzen auf Ganztagesbetreuung Viele Eltern wollen schnell ins Berufsleben zurück – oft wegen gestiegener Preise infolge der Inflation. In der Kita Friedrichstraße reagiert man auf die Nachfrage.

„Die Gebühren für Wasser und Abwasser waren in den Vorjahren nicht mehr auskömmlich“, betonte Hammer. Er kündigte empfindliche Gebührenerhöhungen von etwa 25 Prozent für Frischwasser und von 50 bis 60 Prozent für Abwasser an, was auch mit der Kläranlagensanierung zu tun habe.

An der Stellschraube Unterhaltsleistungen im Ergebnishaushalt habe man gedreht, an den freiwilligen Leistungen trotz Sparzwang bislang aber nicht, da die Gemeinde dem Ehrenamt, gesellschaftlichen Engagement und Vereinswesen hohe Wertschätzung entgegenbringe. Künftige Einschränkungen könnten je nach Entwicklung dennoch nicht ausgeschlossen werden.

So geht’s weiter

Die Vorberatung

des Haushaltsplans ist in öffentlicher Sitzung am Montag, 24. November, ab 19 Uhr.

Die Antragsfrist

der Fraktionen endet am 1. Dezember.

Die Haushaltsverabschiedung

ist für den 15. Dezember geplant.

Die Genehmigung

wird im Februar erwartet.