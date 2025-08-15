Schulden der Kommune: Hat Liebenzell eine Trendwende geschafft?

Die aktuellen Finanzzahlen der Kommune stimmen Kämmerer René Kaufmann und den Leiter der internen Verwaltung Andreas Hölzlberger zuversichtlich.
In den letzten Jahren hat Bad Liebenzell, was seine Finanzen angeht, vor allem Negativrekorde geschrieben. Jedes Jahr höhere Defizite führten zu einem Schuldenberg, der pro Kopf gerechnet höher als der jeder anderen Kommune Baden-Württembergs ist. Verwaltung und Gemeinderat haben nicht tatenlos zugeschaut. Doch den Bürgern drängte sich der Eindruck auf, dass gestrichene Investitionen und andere Konsolidierungsbemühungen ihre Wirkung verfehlten. Denn trotz der Maßnahmen wurde die Lage Jahr für Jahr prekärer. Von einer „Abwärtsspirale“ sprach Kämmerer René Kaufmann im Gemeinderat im Mai. Damals präsentierte er das vorläufige Ergebnis des letzten Jahres: 5,1 Millionen Defizit, nochmal 500 000 Euro höher als geplant. „Verheerend“, sagte Kaufmann dazu.