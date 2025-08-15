Schulden der Kommune: Hat Liebenzell eine Trendwende geschafft?

In den letzten Jahren hat Bad Liebenzell, was seine Finanzen angeht, vor allem Negativrekorde geschrieben. Jedes Jahr höhere Defizite führten zu einem Schuldenberg, der pro Kopf gerechnet höher als der jeder anderen Kommune Baden-Württembergs ist. Verwaltung und Gemeinderat haben nicht tatenlos zugeschaut. Doch den Bürgern drängte sich der Eindruck auf, dass gestrichene Investitionen und andere Konsolidierungsbemühungen ihre Wirkung verfehlten. Denn trotz der Maßnahmen wurde die Lage Jahr für Jahr prekärer. Von einer „Abwärtsspirale“ sprach Kämmerer René Kaufmann im Gemeinderat im Mai. Damals präsentierte er das vorläufige Ergebnis des letzten Jahres: 5,1 Millionen Defizit, nochmal 500 000 Euro höher als geplant. „Verheerend“, sagte Kaufmann dazu.

Besseres Ergebnis

Ende Juli sitzt Kaufmann nun mit Andreas Hölzlberger, Leiter der internen Verwaltung, im Bürgermeisterzimmer des Rathauses. Auf dem Tisch liegen die Zahlen des aktuellen Finanzzwischenberichts zum Ende des zweiten Quartals 2025. Die Stimmung der beiden ist gut. Und sie wollen beide eine klare Botschaft vermitteln. „Es sieht im Moment deutlich besser aus“, sagt Hölzlberger. Der Blick in die Zahlen bestätigt das. 6,4 Millionen Euro soll das Defizit im laufenden Betrieb am Ende des Jahres betragen. Nicht einmal 440 000 Euro sind es zum 10. Juli.

Ganz so groß wird der Unterschied am Jahresende nicht sein. Denn Bad Liebenzell hat zum Beispiel eine Zahlung aus dem interkommunalen Finanzausgleich früher erhalten, erklärt Kaufmann. Auch die Gewerbesteuereinnahmen sind schon - bis auf die Nachzahlungen - vollständig. Aber in dem Bericht zur Jahreshalbzeit sind noch nicht alle Personalkosten für das ganze Jahr enthalten. Und die machen im laufenden Betrieb den Großteil aus.

Doch Kaufmann wirft den Blick schon Richtung Dezember voraus: „Wenn die Entwicklung so bleibt, schließen wir auf jeden Fall eine Million Euro besser ab, als im Plan steht“. Das wäre ein Defizit von 5,4 Million Euro. Höher als 2024, aber eben niedriger als erwartet. Kaufmann und Hölzlberger sehen darin eine Trendwende.

Reformen greifen

Wie kommt es dazu? Denn die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich nicht grundlegend verändert. Es liege auch nicht am späteren Vollzug, sagt Kaufmann. Der städtische Haushaltplan wurde erst vor kurzem von der Kommunalaufsicht genehmigt. Erst Ende August kann die Stadt ihn deshalb vollziehen. Das heißt konkret: Nicht mehr alles was im Plan steht, kann abgearbeitet werden. Damit werden auch nicht alle Gelder benötigt. Und das verbessert das Ergebnis. Sparen durch Nichtstun sozusagen. Doch dieser Effekt beschränke sich hauptsächlich auf den Bereich der Investitionen, so Kaufmann, nicht aber den Ergebnishaushalt, der den laufenden Betrieb abbildet.

Auch habe die Verwaltung keine Luft im Ergebnishaushalt eingeplant, ist Hölzlberger wichtig. Vielmehr griffen die vor drei Jahren in der Verwaltung eingeführten Reformen. Hölzlberger nennt die Budgetierung. Dahinter steckt, dass die einzelnen Abteilungen im Rathaus eine festgelegte Summe pro Jahr ausgeben dürfen. Das gilt zwar seit drei Jahren. 2025 sei es aber bei allen Mitarbeitern im Rathaus angekommen und sie arbeiteten entsprechend, sagt Kaufmann. Schon vor einer Bestellung schauten die Abteilungen, ob die Ausgabe überhaupt noch im Budget sei. Die Kämmerei habe dadurch ein „besseres Controlling“. So konnten Ausgaben im laufenden Betrieb real gesenkt werden.

Nur notwendige Ausgaben

Hölzlberger ergänzt, dass auch die aktuelle Haushaltssperre Wirkung zeige. Der Verwaltung sind bisher in diesem Jahr dadurch nur notwendige Ausgaben erlaubt. Notwendig heißt: Es gibt rechtliche und vertragliche Verpflichtungen oder der Gemeinde entsteht sonst ein Schaden. Und Hölzlberger ist wichtig, dass die freiwilligen Aufgaben bei der Budgetierung gesondert farblich markiert sind. Damit ließen sie sich einfacher streichen, meint er.

Das Konzept der Budgetierung klingt einleuchtend. So einleuchtend sogar, dass sich die Liebenzeller wohl fragen, warum es nicht früher eingeführt wurde, um die Misere abzuwenden. Man hätte es schön früher machen können, sagt Kaufmann. Gesetzlich gefordert sei es aber erst mit der Umstellung zum neuen Haushaltsrecht gewesen.

FTBL-Fehlbetrag sinkt

Auch an anderen Fronten zeigt sich Entspannung. Der Fehlbetrag der Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH bleibt laut Kaufmann 2025 unter 1,3 Millionen Euro. Das wäre so wenig, wie seit Jahren nicht. Auch bei zwei administrativen Aufgaben kommt die Kämmerei voran. Den Entwurf des ersten Doppelhaushalts könne er noch dieses Jahr vorlegen, sagt Kaufmann, vermutlich im Dezember. Die im Gemeinderat lang geforderte Eröffnungsbilanz sei im Herbst fertig. Für deren Erstellung hat die Stadt eigens personelle Unterstützung aus dem Landratsamt bekommen. All die guten Nachrichten sind für Hölzlberger kein Grund nachzulassen. „Wir wollen die Stadt nicht kaputt sparen, aber auf der Bremse bleiben“, sagt er. Und er sieht weitere Möglichkeiten, wie die Verwaltung effizienter werden kann. Er verweist auf die Zahl der Eigenbetriebe und Tochterfirmen der Stadt. In Bad Liebenzell seien es mehr als in Böblingen, obwohl die Kreisstadt fünfmal so groß ist.