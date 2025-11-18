Schulcampus Schopfheim: Acht Jahre Schule nur mit Bauhelm

Auf die Zielgerade ist die achtjährige Bauperiode des Schulcampus an der Roggenbachstraße eingebogen. Rund 39 Millionen Euro sind dort investiert worden.
Schulleiterin Klaudia Droste-Acocella ist die Erleichterung anzumerken. „Ich bin seit acht Jahren hier an der Friedrich-Ebert-Schule und noch kein Jahr ohne Bauhelm“, sagt die Schulleiterin bildlich und schickt dennoch gleich einen Dank an alle anwesenden Architekten, Projektleiter und Vertreter der Verwaltung einschließlich Bürgermeister Dirk Harscher hinterher. „Es war nicht so ganz einfach im laufenden Schulbetrieb“, sagt Droste-Acocella. „Aber irgendwie ist es gegangen.“ Die Absprachen mit der Bauleitung, die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, die wenig hilfreiche Corona-Zeit und schließlich viel Arbeit mit der Organisation – „gemeinsam hat man es irgendwie geschafft.“