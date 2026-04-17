Schulcampus Schömberg: Heizungsumbau günstiger als erwartet

Die Umstellung auf eine Pelletheizung am Schulcampus Schömberg wird günstiger als zunächst kalkuliert. Gleichzeitig muss das Hallenbad für mehrere Monate schließen.
Die Sitzung beginnt heiß. Den Mitgliedern des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal (GVV) schlägt am Donnerstagabend tropisch anmutende Luft entgegen, als sie die wenigen Stufen hinunter in den Heizungsraum des Schulcampus gehen. Noch werden die Gebäude mit Öl geheizt, im Laufe der kommenden Monate soll sich das ändern. Geplant ist bekanntlich die Umstellung auf eine nachhaltige Pelletheizung (wir berichteten). Von der Sanierung betroffen sind neben der Werkrealschule und der Realschule auch das Schlichembad, die Sporthallen sowie weitere angeschlossene Gebäude.