Schulcampus Blumberg: Das Küchenteam hat jede Menge zu tun

1 Das Küchenpersonal der neuen Mensa am Schulcampus in Blumberg freut sich über die neue Einrichtung. Von links: Alexandra Fricker, Alicia Volz, Jessica Harieges sowie die Teamleiterin Stefanie Mogel. Foto: Hans Herrmann

Die neue Mensa am Schulcampus kommt gut an. Deutlich mehr Schüler als zuvor essen nun dort.









Link kopiert



Die neue, großräumige Mensa im Gebäude des im Juli eingeweihten Schulcampus in Blumberg kommt nicht nur bei den Schülern bestens an: Auch das Personal zeigt sich begeistert. Bürgermeister Markus Keller bezeichnete die Mensa bei der Einweihung als Ort des Miteinanders. Die Investition in die Bildung und die neue Mensa sei ein Versprechen an die kommenden Generationen und ein Schritt in die richtige Richtung.