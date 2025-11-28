Schulbus wird teurer: Brigachtals Eltern kämpfen für bezahlbare Schulwege

In Überauchen schlagen Eltern Alarm: Steigende Buskosten könnten Familien belasten – und mehr Elterntaxis, Stau und Unsicherheit zur Folge haben. Ein Ringen um Lösungen.
Vor Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag plädierten Eltern der Schüler in Überauchen an den Gemeinderat und die Verwaltung, die vollständige finanzielle Unterstützung für den sicheren Bustransfer der Grundschüler nicht vollständig streichen zu lassen, da dies erhebliche Auswirkungen auf die Brigachtaler Familien in Überauchen habe.