1 Blankes Chaos herrscht bisweilen im Schulbusverkehr von Neubulach in Richtung Emberg. Zeitweise schon beim Einstieg. Foto: Fritsch

Überfüllte Busse, verpasste Anschlüsse und Fahrer ohne Ortskenntnis: Was Schüler insbesondere in der Mitte des Landkreises Calw seit Monaten durchmachen müssen, ist haarsträubend. Ein Vater aus Emberg beschreibt nun detailliert, was er nahezu täglich mit seinen Kindern erleben muss.















Bad Teinach-Zavelstein-Emberg - Wenn Ralf Schroth beschreibt, was seine Kinder in den vergangenen Monaten in Schulbussen im Landkreis Calw erlebt haben, fühlt man sich wie in einer Comedy-Show. Doch was der vierfache Vater aus Emberg da so sagt, ist leider bitterer Ernst. "Die Situation ist einfach scheiße. Und es passiert einfach nichts. Man kann anrufen, man kann sich beschweren, aber eigentlich wird’s sogar immer schlechter", schimpft er.