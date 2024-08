Schulbus nach Bad Liebenzell: Neuhausen muss künftig selbst zahlen

1 Die Kostenübernahme für den Schulbus von Neuhausen nach Bad Liebenzell gilt nur noch für ein Jahr. Foto: © Monkey Business - stock.adobe.com/Monkey Business Images

Der Gemeinderat beschließt, den Schulbus von Neuhausen nach Bad Liebenzell ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr zu bezahlen. Er will damit die Nachbargemeinde in Zugzwang bringen.









Aktuell sind die Schülerzahlen an den Reuchlin-Schulen gut. Das war nicht immer so. Vor einigen Jahren war die Schule deshalb von der Schließung bedroht. Die Lösung damals: Schüler in den Orten akquirieren, die eigentlich nicht zum Einzugsgebiet gehören - auch aus Neuhausen. Mittlerweile haben sich die Schülerzahlen wieder stabilisiert. Die Schüler aus Neuhausen besuchen die Realschule immer noch.