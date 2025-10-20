Schulbus in Rottweil: Eltern sind verärgert – „Mein Kind hat Ängste entwickelt“

Wie zuverlässig ist der Schulbusverkehr in Rottweil? Das fragt sich mancher Elternteil und wählt lieber die sichere Variante: das Eltern-Taxi.
Überfüllt, verspätet oder schon weg – wessen Kind mit dem Bus zur Schule und wieder nach Hause fährt, der braucht Nerven, muss abrufbereit sein oder plant die Fahrt als Eltern-Taxi gleich mit ein. So jedenfalls schildern Eltern und Großeltern ihre Erfahrungen mit der Rottweiler Schülerbeförderung – vor allem an die Maximilian-Kolbe- Schule (MKS) in Hausen.