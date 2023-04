Bürgermeister Tobias Uhrich hatte mit einem großen Zuschauerandrang gerechnet. Unter anderem deshalb habe man die Gemeinderatssitzung im Müllener Mehrzweckhaus angesetzt. Die Zuschauerreihen füllten sich schnell, bis Sitzungsbeginn waren es mehr als 50 Zuhörer.

Deren Interesse lag hauptsächlich bei den Ergebnissen der offiziellen Neurieder Elternumfrage. Da es ab dem Jahr 2026 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gibt, will die Gemeinde frühzeitig mit den Planungen beginnen und hat eine entsprechende Umfrage ins Leben gerufen. Diese ging vielen Eltern jedoch nicht weit genug, sie starteten eine eigene Umfrage, deren Ergebnisse bereits öffentlich sind (wir berichteten).

Bürgermeister Uhrich bedankte sich im Gemeinderat bei der Eltern-Initiative um Dennis Schwarz, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Johann-Henrich-Büttner-Grundschule in Altenheim für ihr Engagement. Er stellte die Ergebnisse der Umfrage der Eltern-Initiative noch einmal vor.

Hauptamtsleiterin Simone Labiche präsentierte anschließend die Ergebnisse der Gemeinde-Umfrage. 680 Eltern habe man angeschrieben und ihnen jeweils, je nachdem wie viele Kinder sie haben, ein bis vier Fragebögen zugeschickt. 415 davon kamen zurück, was einer Quote von 40,17 Prozent entspricht.

93 Prozent der Eltern erklärten in der Umfrage, dass sie mit ihrer aktuellen Betreuungsform zufrieden sind. Rund 60 Prozent gaben an, nach dem regulären Schulunterricht am Vormittag noch zusätzliche Betreuungsangebote zu benötigen.

Die Gemeinde hat sich außerdem erkundigt, wie es mit der Bereitschaft der Eltern für eine Mitfinanzierung aussieht. 63 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich ein kostenfreies Nachmittagsangebot für ihre Kinder wünschten. 54 Prozent wiederum äußerten, dass sie bereit wären, für ein Betreuungsangebot Gebühren zu bezahlen.Zu den wichtigsten Kriterien bei einer Ganztagsbetreuung zählt für die Eltern deren Qualität und deren Verlässlichkeit. Eine umfassende Ferienbetreuung hingegen wurde von weniger Eltern als wichtig angemerkt.

Im nächsten Schritt soll es eine Klausurtagung geben, in der die Ergebnisse umfassend analysiert werden. Uhrich strebe dafür den Juli an, erklärte er. Er kündigte zudem an, die Ergebnisse beider Umfragen in die Analyse mit einzubeziehen. „Wir wollen alle gemeinsam abholen. Wir wollen gucken, wie die Stimmung ist“, sagte der Rathauschef. Bei der Klausurtagung soll es auch um die Kosten gehen für die einzelnen Varianten. Zudem werde man sich Förderprogramme anschauen. In der Zeit bis zur Tagung werde man sich darüber schlau machen.

Viele Eltern haben nach der Gemeinderatssitzung mehr Fragezeichen als zuvor

Teil der Projektgruppe, die eine Entscheidung treffen soll, sollen dann die Kita- und Schulleitungen, Elternvertreter, Kirchenvertreter, Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Vertreter der Schulkonferenzen sein. „Wir wollen ganz breit und transparent aufgestellt sein“, kündigte Uhrich an. Sollte ein Termin nicht ausreichen, könne er sich auch vorstellen, sich nochmals zu treffen.

Elternbeirat Schwarz erklärte am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Eltern sich freuen, „dass wir unser Ziel erreichen konnten, indem der Bürgermeister die Umfrage der Eltern in die weitere Entscheidungsfindung einbezieht“. Doch im Anschluss an die Gemeinderatssitzung hätte es bei den Eltern „mehr Fragezeichen als zuvor“ gegeben. „Aus der umfangreichen Bedarfsabfrage der Gemeinde lässt sich nämlich nicht herauslesen, was die Eltern wirklich wünschen“, so Schwarz. Ob eine Klausurtagung erforderlich ist, könne er nicht beurteilen. Die Schulkonferenzen sollten nun zusammentreten und entscheiden, ob einer Ganztagsschule, egal ob offen oder gebunden, überhaupt zugestimmt wird. Danach könne der weitere Weg mit dem Ergebnis bestritten werden.

Schwarz sieht es als nicht sinnvoll an, „jetzt viele Kräfte zu mobilisieren, wenn am Ende die Schulkonferenzen entscheiden werden“. Die aktuelle Situation sei die, die von den Eltern als sinnvoll und passend angesehen wird und auch die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

Weitere Schritte

Nach der Klausurtagung will die Gemeinde einen Beschlussvorschlag zu den künftigen Betreuungsformen an den Grundschulen formulieren. Dieser muss dann vom Rat abgesegnet werden. Das letzte Wort hat dann die Schulkonferenz.