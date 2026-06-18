Schulbetreuung in Haiterbach: Was sich beim Angebot und den Gebühren verändern wird

Während bei der Änderung der Schulbetreuung im vergangenen Jahr nur die Systematik verändert wurde, folgt nach Beschluss des Haiterbacher Gemeinderats jetzt die Erhöhung der Gebühren.

„Das System hat sich eingespielt“, hielt Bürgermeisterin Kerstin Brenner bei der Einführung des Tagesordnungspunktes „Schulbetreuung“ in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderats fest. Im Jahr 2025 wurde das Bezahlsystem bei der Schulbetreuung umgestellt – von bis dahin spitzer Abrechnung auf monatliche Pauschalen. In diesem Zuge wurde auf eine Erhöhung der Gebühren verzichtet. Im Vordergrund stand bei der Umstellung seinerzeit auch die Akzeptanz des neuen Systems.

Erstmals umfassend kalkuliert Tatsächlich wurden die Gebühren seit der Einführung der Schulbetreuung in der Kuckucksstadt vor 13 Jahren nicht erhöht. Nun folgte das Gremium dem Schritt, der in der Gemeinderatsberatung im April 2025 zugesagt wurde: die Gebühren analog der kommenden Tarifsteigerungen anzupassen. „Mit Wiederbesetzung der Kämmererstelle im Frühjahr 2026 wurde erstmals eine umfassende Kalkulation der Gebühren für die Betreuung erstellt“, erklärte die Bürgermeisterin.

Wobei es genau genommen nicht eine reine Gebührenerhöhung, sondern eine Gebührenveränderung ist, wie die im Einzelnen von Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt erläuterten Modelle aufzeigten. So gibt es bei der Frühbetreuung bis Schulbeginn – ab 7 Uhr in Haiterbach sowie ab 7.30 Uhr in Oberschwandorf – eine Anpassung nach unten. Bisher werden dafür sieben Euro erhoben. Ab dem Schuljahr 2026/27 werden es vier Euro sein.

Spätbetreuung entfällt

Die Mittagsbetreuung nach Schulende bis 14 Uhr wird momentan nur in Oberschwandorf angeboten. Dafür werden aktuell fünf Euro in Rechnung gestellt. Im neuen Schuljahr wird das Angebot auch auf Haiterbach ausgeweitet – dann an beiden Orten für jeweils acht Euro.

Die Mittagsbetreuung nach Schulende bis 16 Uhr (freitags nur bis 15 Uhr) wird es auch künftig lediglich am Standort Haiterbach geben. Die Gebühr wird von sieben auf zwölf Euro erhöht.

Ganz entfallen wird künftig die nur in Haiterbach angebotene Spätbetreuung von 16 bis 17 Uhr. Der Grund laut Burkhardt: Dieses Angebot werde nicht nachgefragt. Die acht Stunden für den Rechtsanspruch seien in Haiterbach mit der Betreuung von 7 bis 15 Uhr bereits abgedeckt.

Kooperation bei Ferienbetreuung

Bezüglich der Ferienbetreuung informierte Burkhardt, dass man hier mit der Stadt Nagold eine Kooperation eingegangen sei. Da die Angebote nicht die komplette Ferienzeit abdecken, können die Kinder dann auch in der jeweiligen Partnerstadt in die Betreuung gegeben werden. Burkhardt geht aber davon aus, dass dies vorwiegend von Haiterbachern in Nagold genutzt werden könnte, wenn die Eltern in Nagold arbeiten. Die Verwaltung schlug vor, die Gebühren für die kommunale Ferienbetreuung nicht anzupassen. Die aktuellen Sätze liegen bei 50 Euro je Woche oder zwölf Euro am Tag; in Wochen mit Feiertagen 40 Euro je Woche.

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2026/27 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter in Kraft. Das Gesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Kinder ab dem Beginn des Schuljahres. Es gelte zunächst für die erste Klassenstufe und werde bis zum Schuljahr 2029/30 jährlich um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Der Rechtsanspruch sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet.

Rechtsanspruch in Haiterbach erfüllt

An der Burgschule Haiterbach sind laut Verwaltung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. An der Außenstelle der Burgschule in Oberschwandorf sei von Montag bis Freitag eine Betreuung (Betreuung plus Schulunterricht) von 7.30 bis 14 Uhr (6,5 Stunden) möglich. Damit seien die gesetzlichen Voraussetzungen dort nicht erfüllt. „Sollten Kinder aus Oberschwandorf eine Acht-Stunden-Betreuung nach dem Rechtsanspruch benötigen, werden sie an die Burgschule Haiterbach verwiesen.“