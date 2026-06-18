Schulbetreuung in Haiterbach: Was sich beim Angebot und den Gebühren verändern wird

Während bei der Änderung der Schulbetreuung im vergangenen Jahr nur die Systematik verändert wurde, folgt nach Beschluss des Haiterbacher Gemeinderats jetzt die Erhöhung der Gebühren.
„Das System hat sich eingespielt“, hielt Bürgermeisterin Kerstin Brenner bei der Einführung des Tagesordnungspunktes „Schulbetreuung“ in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderats fest. Im Jahr 2025 wurde das Bezahlsystem bei der Schulbetreuung umgestellt – von bis dahin spitzer Abrechnung auf monatliche Pauschalen. In diesem Zuge wurde auf eine Erhöhung der Gebühren verzichtet. Im Vordergrund stand bei der Umstellung seinerzeit auch die Akzeptanz des neuen Systems.