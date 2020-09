Schulbeginn "Regelunterricht mit Pandemie-Vorgaben"

Am Max-Planck-Gymnasium in Lahr (Ortenaukreis) hat Rektor Christoph Bohn in den vergangenen Tagen wie jedes Jahr zum Ende der Sommerferien das neue Schuljahr vorbereitet. In Pandemie-Zeiten sind dabei noch ganz neue Aufgaben auf ihn zugekommen. So musste Bohn sich überlegen, wie er den Schulhof in Sektoren aufteilen kann – so sollen die Jahrgänge in der großen Pause voneinander getrennt werden. Denn statt eines Wechsels aus Präsenz- und Heimunterricht wie am Ende des vergangenen Schuljahres soll es jetzt Gruppen in fester Zusammensetzung geben. Am Max-Planck-Gymnasium werden die Klassen unter sich bleiben, damit im Infektionsfall nur eine Klasse in Quarantäne muss und nicht die ganze Schule. Das führt dann auch dazu, dass nach den Ferien die Jungen und Mädchen einer Klasse erstmals gemeinsam Sportunterricht haben. Und dass jeder Jahrgang auf dem Pausenhof seinen abgetrennten Bereich erhält.

Villingen-Schwenningen

Die Stadt Villingen-Schwenningen ist gut auf den Schulstart vorbereitet. Die Schulen sind unter anderem aufgrund der langen Planungszeit guter Dinge, den Schulstart unter Pandemie-Bedingungen bestmöglich zu bewältigen und fortlaufend einer erneuten Schulschließung entgegenzuwirken. Das Mittagessen ist in verschiedenen Schichten organisiert. Aufgrund des Sofortausstattungsprogramms, das die Technik eines digitalen Unterrichts garantiert, sei man auf einen eventuell zweiten Lockdown vorbereitet. Räumliche und zeitliche Entzerrung stellen ein wichtiges Konzept dar. Zum Beispiel ist hiermit die Benutzung unterschiedlicher Eingänge und die Staffelung bei Einschulungsfeiern gemeint.

Rottweil

Als Schulstadt wartet Rottweil gleich mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Schularten auf, die den Unterrichtsbeginn vorbereiten. Vor allem an den größeren Schulen gibt es vieles zu organisieren, Schulhöfe abzutrennen und mehr. Von einer "großen Herausforderung" spricht Stefan Steinert, Leiter der Erich-Hauser-Gewerbeschule. Das Schulgebäude werde von zwei Schulen genutzt. Die Schülerzahl beträgt mehr als 3000. An starken Tagen seien gut 1200 Schüler im Gebäude. "Da muss es klare Regeln geben", betont Steinert. Kleinere Schulen hingegen gehen gut präpariert ins neue Schuljahr. Ein besonderes Highlight im Kreis Rottweil ist der Abschluss des digitalen Vorzeigeprojekts "Schulen aus Glasfaser", der dieser Tage gefeiert wurde. So sind in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 69 Schulen im Kreis mit schnellen Glasfaseranschlüssen versorgt worden. 450.000 Euro haben die Schulträger im Kreis beigetragen, Bund (755.000 Euro) und Land (300.000 Euro) haben das Projekt finanziell unterstützt. Das Projekt ist übrigens bereits das zweite in der landkreisweiten Digitalisierungsoffensive.

Nagold

Der Musikunterricht ist eine besondere Herausforderung für das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Nagold (Kreis Calw). "Da wir ein Gymnasium mit Musikprofil sind, suchen wir nach Wegen und Möglichkeiten den Lehrplan auch einzuhalten", erklärt Matthias Flury, Musiklehrer und Abteilungsleiter am OHG. "Aber Musiker sind gerade in einer besonderen Situation. Singen und Blasinstrumente spielen ist in Corona-Zeiten ein denkbar ungünstiges Hobby", sagt er. Für das Singen oder Musizieren mit Blasinstrumenten im Unterricht gilt eine Sonderregelung. Nach allen Seiten muss ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Da wird der Platz schnell knapp. Geplant ist, dass der Unterricht entweder in kleineren Gruppen oder in größeren Räumen, wie dem Zellerstift, einem Gemeindehaus der evangelischen Kirche, stattfinden wird, erklärt Flury.

Weil am Rhein

An der Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) beginnt am Montag der "Regelunterricht mit Pandemie-Vorgaben", wie Rektorin Tatjana Ullrich sagt. Es steht zunächst eine Konsolidierungsphase an, um zu sehen, auf welchem Lernstand sich die Schüler befinden. Deshalb findet in den ersten beiden Wochen noch kein Unterricht mit offiziellem Stundenplan statt. Stattdessen konzentriert man sich auf viel Kernfachunterricht in Deutsch, Mathe und Englisch. Dabei sollen auch mögliche Lücken und Inhalte, die von den Schülern nicht bearbeitet werden konnten, herausgearbeitet werden. "Wir wollen allen Schülern den bestmöglichen Start bieten", erklärt Ullrich.

Freudenstadt

In Freudenstadt laufen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr auf Hochtouren. Bürgermeisterin Stephanie Hentschel berichtet davon, dass die Stadt aufgestockt habe und monatlich mehr als 6000 Euro in die Reinigung der Schulen investiere. Die Stundenplangestaltung gestalte sich an der Theodor-Gerhardt-Schule aufgrund fehlender Lehrerwochenstunden und der Hygienevorgaben "äußerst schwierig", erklärt Schulleiterin Daniela Friedrich. Jürgen Schweikle, stellvertretender Schulleiter der Kepler-Werkrealschule, empfiehlt den Schülern, "in den ersten beiden Wochen auch im Unterricht eine Maske zu tragen." Und: "Das ist nicht mein schönster Sommer", sagt Stefanie Maier, Schulleiterin der Falkenrealschule, rückblickend.

Balingen

Unter den Kontaktbeschränkungen gelitten, die Herausforderungen des Home-Schoolings und der Hygienemaßnahmen gemeistert und nun gut gerüstet fürs neue Schuljahr ist auch die Sichelschule in Balingen (Zollernalbkreis), eine Gemeinschaftsschule. Direktorin Edith Liebhäuser betonte im Gespräch mit unserer Zeitung wie sehr sie sich, die Kollegen und die Schüler auf den Schulbeginn freuen. Toll für die Sichelschüler: Es könnte wieder Musikunterricht geben. Ein Mindestabstand von zwei Metern in alle Richtungen ist für gemeinsames Singen vorgegeben, und dazu sind große Räume nötig. Damit kann die Schule dienen. Dennoch erarbeiten Direktorin und Kollegium derzeit einen Hygieneplan. Denn die Frage sei auch hier, ob die Wege, die die Kinder zurücklegen müssen, um in den entsprechenden Raum zu gelangen, ein mögliches Infektionegeschehen beschleuingen könnten, sagte Liebhäuser. Sie selbst jedenfalls sei "gespannt" auf Montag, und voller großem Respekt vor dem, was da auf uns zukommt in den nächsten Monaten".

"Vorsichtig sein"

Vor dem Beginn des neuen Schuljahres hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Schüler Baden-Württembergs aufgefordert, wegen der Corona-Krise die Hygieneregeln einzuhalten. Denn auf einen Impfstoff müsse man erst einmal noch warten, sagte Kretschmann am Freitag in Stuttgart. Wie lange genau, wisse niemand, aber mindestens bis nächstes Jahr. "Deshalb müssen wir auch im neuen Schuljahr weiter vorsichtig sein."

"Maske tragen"

Für die Schüler bedeute das: "Ab der 5. Klasse müsst ihr in der Schule außerhalb des Unterrichts eine Maske tragen. Das macht keinen Spaß, aber es hilft, die Ausbreitung de s Virus zu verhindern."

"Abstand halten"

Die Schüler könnten noch mehr tun: etwa regelmäßig die Hände waschen und häufig lüften. "Und Abstand zu Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen und Erwachsenen halten, wo es möglich ist", sagte der Ministerpräsident weiter.

"Zusammenhalten"

Der einstige Lehrer für Biologie, Chemie und Ethik warb gleichfalls um Verständnis für die Lehrer durch die Schüler. "Und denkt bitte dran, dass es auch für eure Lehrerinnen und Lehrer gerade keine einfache Situation ist. Seid deshalb bitte nicht zu streng mit ihnen. Jetzt geht es darum, dass wir alle zusammenhalten und mithelfen, damit möglichst wenige Menschen krank werden."

Maske im Lehrerzimmer

Unmittelbar vor dem Schulstart hat das baden-württembergische Kultusministerium am Freitag darauf hingewiesen, dass die Pädagogen auch im Lehrerzimmer eine Maske tragen müssen. Das Lehrerzimmer sei eine Begegnungsfläche, wie auch Flure, Treppenhäuser, Toiletten oder Pausenhöfe. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind lediglich Unterrichtsräume.