Schulbau-Aus und die Folgen: Tschüss Zukunft – Starzach setzt ein falsches Zeichen für Familien

Eine bittere Rechnung: Ohne gute Schulen gibt es keine starken Gemeinden, kommentiert unser Autor nach der Entscheidung, die Schulerweiterung in Bierlingen aufzugeben.
Es gibt Entscheidungen, bei denen man sich fragt: Was bleibt vom viel beschworenen politischen Gestaltungswillen? Die überraschende Kehrtwende des Starzacher Gemeinderats in Sachen Schulerweiterung ist so eine Entscheidung – und sie wirft grundsätzliche Fragen auf: Wo endet verantwortungsvolles Haushalten – und wo beginnt der Abgesang einer Gemeinde?