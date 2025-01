Dort wohnten sie sechs Tage lang in Gastfamilien, wo sie ihre Spanischkenntnisse verbessern konnten und auch kulinarisch versorgt wurden.

Der Trip der Schülerinnen fand im Oktober statt. Das Programm startete mit einem Besuch des Palastes „Palacio Real“. Dort erhielten die Schülerinnen eine Führung, bei der sie mehr über die Königsfamilie und die Geschichte Spaniens erfuhren. Der Prunk und die Pracht im Palast waren aus Sicht der teilnehmenden Schülerinnen „unglaublich“.

Abends besuchten die Schülerinnen ein Flamenco-Theater. Am Dienstag ging es ins Prado-Museum, eines der bekanntesten Kunstmuseen weltweit. Bei der Führung konnten die Schramberger Besucher innen viele bekannte Kunstwerke von berühmten Künstlern wie Velázquez, Goya und El Greco betrachten.

Besuch des Museums von El Greco in Toledo

Am Nachmittag genossen alle das schöne Wetter im Parque del Retiro. Auch ein Ausflug nach Toledo war im Programm, eine berühmte mittelalterliche Stadt in Spanien. Dort besuchte die Gruppe die Kathedrale und die Synagoge Santa Maria la Blanca und am Nachmittag noch das Museumshaus von El Greco. Der Donnerstag begann mit einem Besuch des alten Bahnhofs „Atocha“, von dort aus ging es weiter zum Museo Reina Sofia, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Madrid. In diesem finden sich viele Gemälde Picassos, besonders beeindruckend war es, Guernica einmal mit eigenen Augen zu sehen.

Den letzten Abend ließ die Spanischgruppe mit einem gemütlichen Tapas-Essen ausklingen. Es war eine rundum gelungene Studienfahrt.