Schulanfang im Kreis Calw: Polizei nimmt Elterntaxis unter die Lupe

1 Keine Beanstandung: In diesem Elterntaxi, das die beiden Polizisten anlässlich des Schulbeginns in Althengstett kontrollieren, ist das Kind ordnungsgemäß gesichert. Foto: Jeanette Tröger/Picasa

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu Schulbeginn an der Grundschule in Althengstett wird deutlich: Nicht alle in den Fahrzeugen mitfahrenden Kinder sind bestmöglich und wie vorgeschrieben gesichert. In den kommenden Wochen finden im Landkreis weitere Kontrollen statt.









Link kopiert



In den letzten 15 bis 20 Minuten vor dem Schulbeginn an der Grundschule um 7.45 Uhr herrscht Hochbetrieb in der kurzen Jahnstraße in Althengstett. Viele Eltern bringen ihre Kinder per Auto zur Schule und halten entweder auf den Parkplätzen entlang der Jahnstraße gegenüber der Sparkasse oder lassen die Schüler am Aufgang zu Schule und Festhalle aussteigen. Auf dem Parkplatz beim Hallenbad parken Eltern, die ihre Kleinen in die Kita Poststraße bringen.