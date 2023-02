1 Susanne Cortinovis-Piel ist die Leiterin des Schulamts für die Landkreise Schwarzwald-Baar und Rottweil in Donaueschingen. Foto: Cortinovis-Piel

Countdown für die Viertklässler im Schwarzwald-Baar-Kreis – an welche weiterführende Schule soll der Bildungsweg führen?









Die Schullandschaft in der Region ist vielfältig – verantwortet wird sie in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil vom Schulamt in Donaueschingen. Wir sprachen mit dessen Leiterin Susanne Cortinovis-Piel und hakten nach, wie die Lage in dieser besonderen Zeit an den Schulen aussieht.