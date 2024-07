61 Absolventinnen und Absolventen der Löhrschule Schule wurden nun von ihren Lehrerinnen und Lehrern in die nächste Runde im Spiel, das sich Leben nennt, geschickt.

Schulleiter Steffen Finsterle verabschiedete sie und gab dem festlich gekleideten Publikum noch einige Worte mit auf den Weg.

Lesen Sie auch

Anschließend rührten Pasquale Signorile und Valerie Repp aus Klasse 9a mit einem italienischen Song die Anwesenden. Die Schwestern Liubov und Veronika Zhemchuhova verzauberten gemeinsam mit Nikol Mykhailiuk, indem sie einen Song zum Besten gaben. Begleitet wurden sie hierbei von Marc Asos (7a), Claris Azamfirei (10a) und Elisei Slatineanu (10a), die außerdem noch einen eigenen Beitrag beisteuerten. David Ignacz aus der Klasse 9b begeisterte am Klavier.

Die Abschlussklasse 9b der Löhrschule. Foto: Löhrschule

Stadtpreis für Fateme Amiri

Fateme Amiri bekam den Sozialpreis der Stadt Trossingen von Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler verliehen. Ihr überaus hohes Engagement auch außerhalb des Unterrichts sei beispielhaft, auch sei sie durch ihr freundliches und hilfsbereites Wesen ein Vorbild für alle Lernenden.

Die Abschlussklasse 9a der Löhrschule Foto: Löhrschule

Lustig wurde es an diesem Abend bei den Beiträgen von Klasse 10a. Neben einem Spiel für ihre Lehrer veranstalteten sie auch einen Malwettbewerb und einen lustigen Rückblick auf das Großwerden an der Schule. Die liebevollen und dadurch sehr emotionalen Abschlussreden wurden von Diana Patzer, Alex Scarlat und Lucas Berende gehalten. Alle drei bedankten sich im Namen ihrer Klassen bei allen Lehrern und Mitschülern, aber in erster Linie bei ihren Klassenlehrern, die sie in den letzten Jahren durch alle Höhen und Tiefen begleitet haben.

Zeugnisse als Höhepunkt

Gabriela Vidovic, Hayley Salomon, Ilia Gluh, Valerie Repp und Pasquale Signorile aus der Klasse 9a schwangen auf der großen Bühne das Tanzbein und animierten dabei ihre Lehrer, es ihnen gleich zu tun. Der Höhepunkt des Abends war wieder einmal die Zeugnisvergabe. Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet gestürmt und anschließend noch lange und ausgiebig das Tanzbein geschwungen.

Die Abschlussklassen

Klasse 9a

Omar Ahammoud, Fateme Amiri (Lob, Sozialpreis Trossingen), Sara Berende, Felix Brendlin, Riana Garbuz, Kevin Glanz, Ilia Gluh, Dominik Hofmann, Alina Kondroman, Paula Lese, Diana Patzer (Lob), Daniele Popa, Valerie Repp, Hayley Salomon, Dean Schlegel, Maxim Schwab, Pasquale Signorile (Lob). Gabriela Vidovic (Preis).

Klasse 9b

Sara Cimpan, Emmanuel Friesen, Colin Gammelin, David Ignacz (Lob), Jason Keip, Elmedina Krasniqi, Ezechiel Matis, Arina Migura (Lob), Aleksandr Miller, Lenny-Joe Moeller, Naomi Nan, Cristian-Alexandru Scarlat, Nicole-Dana Scarlat, Chris Sieg, Alina Suciu, Timotei Tanta.

Klasse 10a

Sorin Avasiloaie, Claris Azamfirei (Lob), Lucas Berende (Lob), Abigail Cimpan, Matteo Cirdei, Lana Gajsek (Lob), Edward Ginder (Lob), Anastasia Gorbacenco, Selin Klukas, Lukas Litvinow, Aris Panagiotidis (Lob), Andres Pop, Lucas Pop, Daniel Preala, David Preala, Leonard Reister, Jessica Sarkisjan, Melissa Sinchetru, Ivo Skerskans (Lob), Elisei Slatineanu,Cosmin Tacu, Eliana Telke.