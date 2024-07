Jetzt können sie ihre Freiheit genießen, wie Schulleiterin Erdmuthe Terno in ihrer Rede betonte, und „wachsen wie ein Baum“ – so das Motto des Gottesdiensts im Kirchensaal.

Ein kleiner Baum, der die jungen Menschen symbolisierte, stand stets im Blick. In den ersten Jahren braucht er noch eine Stütze, jetzt kann er alleine weiter gedeihen. Seine Äste und Zweige wachsen in unterschiedliche Richtungen.

Lesen Sie auch

Die Preise für soziales Engagement waren dem Schulwerk dabei am wichtigsten. Sie gingen am allgemeinbildenden Gymnasium an Lisa Menath (Erwin-Jäckle-Preis) und Levon Arakilyan (Preis der Freunde und Förderer der Zinzendorfschulen für vorbildliches Engagement im Schulwerk), an den beruflichen Gymnasien an Johannes Storz (Preis des Elternbeitats für Soziales Engagement) und Madeleine Kešo (Preis der Freunde und Förderer der Zinzendorfschulen).

Starker Mathekurs

Am allgemeinbildenden Gymnasium ging der Preis der Deutschen Mathematikervereinigung an Zibo Gao, Jan Held und Matteo Mämpel, jedoch war der gesamte Mathe-Leistungskurs sehr stark. Mathelehrer Klaus Schüller meinte beeindruckt: „Es war der beste Mathe-Leistungskurs, den ich in meinen 22 Jahren an den Zinzendorfschulen unterrichtet habe.“

Matteo Mämpel wurde zudem noch mit dem Scheffelpreis (Deutsch), dem Ferry-Porsche-Preis (Mathe und Physik) und zusammen mit Jan Held mit dem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Gemeinsam mit Luis Peixoto Cordeiro bekam er zudem den Preis der Fachschaft Musik. Die Englisch-Fachschaft zeichnete Vinzent Piazolo aus, die Biologie-Fachschaft Rebecca Storz. Diese bekam außerdem zusammen mit Jan Held den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker.

Zahlreiche Preise

Der Preis der Landeszentrale für politische Bildung für besondere Leistungen in Gemeinschaftskunde ging an Leana Fleig. Lisa Käfer erhielt den Hermann-Maas-Abitur-Preis für ihre Leistungen im Fach Religion, außerdem den Fachschafts-Preis in Bildender Kunst. Ebenfalls in Kunst beeindruckte Maren Zimmermann, wofür die den Otto-Dix-Preis erhielt. Der Theater-Preis ging an Lisa Menath und Lisa Schlenker. Außerdem wurden Matteo Mämpel und Vinzent Piazolo bei der Studienstiftung nominiert.

An den beruflichen Zinzendorfgymnasien ging der Fachpreis Kunst an Anne Müller und die Amos-Comenius-Medaille an Lisa Esch. Weitere Preise teilten sich Pascal Misler (Ökonomie-Preis der Südwestmetall, Abiturpreis des Vereins für Socialpolitik für Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Chemie und GGK) und Alissa Frei (Preis der Heidehof-Stiftung, Scheffelpreis, Fachpreis Spanisch und Biologie-Preis).

Berufliches Gymnasium

Diese Schüler legten das Abitur an den beruflichen Zinzendorfgymnasien ab: Magdalena Birkenstock, Jasmin Brugger, Greta Eck, Clara Efthymiou, Lisa Esch, Alissa Frei, Rico Füner, Mona Giesser, Lara Hall, Maximo Hoffmann, Carla Honerkamp, Lea Hundhausen, Max Jäckle, Madeleine Kešo, Penelope Kraft, Gent Kutleshi, Julian Lehrer, Jonas Link, Lena Link, Pascal Misler, Anne Müller, Laura Nester, Timo Neuburger, Laura Pieler, Dejan Preskar, Laura Scholz, Amelie Stockburger, Johannes Storz, Benedict Wagner, Marvin Westphal und Vivien Willmann.

Allgemeines Gymnasium

Am allgemeinbildenden Zinzendorfgymnasium schafften diese Abiturienten ihren Bildungsabschluss: Jolina Aberle, Liam Algovia Baumann, Levon Arakilyan, Franz Bergenthal, Hannah Bösch, Maja Bresinski, Nicola Boris Bujukliev, Arjin Ciftci, Dana De Durpel, Nele Eiser, Johannes Fleig, Leana Fleig, Zibo Gao, Alina Hefner, Jan Held, Willi Henker, Finn Hesselbach, Nele Hilpert, Johanna Hilsen, Anna Jochim, Lisa Käfer, Laura Klebowski, Linus Kleissendorf, Lorena Kramer, Rena Lange, Antonio Laser, Elena Laufer, Jiawei Liu, Matteo Mämpel, Lisa Menath, Joshua Merzkirch, Thalia Munz, Luis Peixoto Cordeiro, Vinzent Piazolo, Feline Rautmann, Hannah Rombach, Tina Rosenberg, Marc Schallock, Charlotte Schenk, Lisa Schenk, Lisa Schlenker, Adina Schmid, Lilly-Marie Schnee, Leonie Schneider, Lestart Schullerer, Emely Schwarzwälder, Eva Slaby, Leonie Stadelmann, Rebecca Storz, Kian Trenkle, Nick Weber, Tizian Wilde, Leni Wislsperger und Maren Zimmermann.