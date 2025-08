An der Gewerblichen Schule Horb feierten die Absolventen der Fachschulen und Metallberufe ihre Abschlussfeier.

Die Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen, der gewerblichen Berufsschule Metall und des dualen Berufskollegs Metalltechnik an der Beruflichen Schule Horb wurden in diesen Tagen feierlich verabschiedet.

Schulleiter Jochen Lindner hob in seiner Ansprache an die Absolventen den hohen Wert der beruflichen Bildung hervor. Berufliche Bildung sei ein Sprungbrett für Teilhabe und Erfolg junger Menschen in der Gesellschaft.

Unter den Fertigungsindustriemeistern erhielten die folgenden Absolventen einen Preis: Dominik Altrichter, Benjamin Graf, Aljoscha Herz, Christoph Keppler, Lasse Steinhilber, Fabian Weckenmann und Finn Wittich. Ein Lob erhielten Yelin Akgüzel und Robin Wörösch.

Die Staatlich geprüften Techniker freuen sich über ihre erfolgreiche Schulzeit. Foto: Felix Koeper

Unter den Absolventen der Fachschulen erhielten einen Preis: Simon Bachhäubl, Maximilian Baumann, Ruth Blocher, Daniel Fischer, Annika Flothmann, Niklas Grathwol, Samuel Konzelmann, Nico Schillinger, Kevin Schneider, Jannik Wurster, Julian Bischof, Marc Hartmann, Jonas Henßler, Daniel Huß, Patrick Huß, Alexander Schumacher, Samuel Weber, Jonas Ziefle und Ines Bäuerlein.

Die Industriemeister sind fit für ein spannendes, anspruchsvolles Berufsleben. Foto: Felix Koeper

Ein Lob erhielten Dominik Blehm, Simon Danisch, Alexander Daraev, Paul Decker, Marco Dürr, Julian Grötzinger, Yunus Güngörmüs, Timo Hank, Leon Majorcik, Almir Salihi, Marvin Schetter, Daniel Wagner, Andreas Bernhardi-Grisson, Simon Frick und Jannik Schäuble.

Unsere Empfehlung für Sie Abschlussfeier in Horb Schüler sind startklar fürs Berufsleben Schüler der Berufsfachschule und des Berufskollegs Produktdesign feierten an der Gewerblichen Schule in Horb ihre Abschlüsse.

In der Berufsschule Metall wurden Maurice Kreidler und Emre Onak mit einem Preis ausgezeichnet, während Dario Bucic ein Lob erhielt. Im dualen Berufskolleg Metalltechnik wurden Luis Hörmann, Tamara Herzeg, Hendrik Weißenberger und Isabel Randecker mit einem Preis ausgezeichnet. Ein Lob erhielten Mikel Lorenz, Juli Singer und Jannik Vorholzer.

Ihren Abschluss an der Gewerblichen Schule feierten die Staatlich geprüften Techniker. Foto: Felix Koeper

Die Absolventinnen und Absolventen bedankten sich bei ihren Lehrkräften und Mitschülern für das hervorragende Miteinander und die Unterstützung in den vergangenen Jahren.