Absolventinnen und Absolventen der Klassen 9 (G-Kurs), 10a, 10b und 10c versammelten sich bei der Schulabschlussfeier in der festlich geschmückten, bis auf den letzten Platz besetzten Mehrzweckhalle, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen.

Insgesamt 13-mal gab es Lob für sehr gute und gute Leistungen und 8-mal wurden Preise verliehen – das Highlight war die Traumnote 1,0 für Giorgia Mazzi aus der 10a. Für ihr herausragendes soziales Engagement zeichnete der Förderverein Freundeskreis Sina Kammüller mit dem Sozialpreis aus. Elternbeiratsvorsitzende Anna Rühl fasste das Wesentliche so zusammen: „Ein Tag, auf den alle hingearbeitet haben. Habt jetzt Mut, einen neuen Weg zu gehen.“

Corona-Lockdown als Wendepunkt

Im Rückblick war der Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 – von Mitte März bis Mitte Juni – ein echter Einschnitt. Binnen weniger Tage stellten sich Schülerinnen und Schüler auf Online-Unterricht um, lernten per Video und Chat und trieben so die Digitalisierung des Schulzentrums voran. Diese Erfahrung schuf neue Formen des Lernens und stärkte den Zusammenhalt der Jahrgangsstufe.

Persönliche Worte der Schulleiterin

Nach einer herzlichen Begrüßung aller Anwesenden betonte Schulleiterin Monika Sigrist: „Ein ganz besonderer Moment, gemeinsam zu feiern.“ Im Anschluss hob sie die Bedeutung des Tages hervor und richtete den Blick direkt an die Absolventinnen und Absolventen: „Ein wichtiges Kapitel und ein wichtiger Meilenstein in eurem Leben.“ Dann erinnerte Sigrist sich an die Aufregung ihrer eigenen Zeugnisübergabe und zog Parallelen zu den Gefühlen der heutigen Absolventinnen und Absolventen. Abschließend gab sie einen klaren Ausblick: „In wenigen Minuten entlassen wir euch in die Freiheit und damit in neue Verantwortung für euer Leben.“

Musikalische Highlights

Die Schulband eröffnete den Abend mit „Hometown Glory“ (Adele) und setzte damit den feierlichen Rahmen. Kurz darauf verzauberten Clara Müller (Querflöte) und Lilly Lützelschwab (Klavier) das Publikum mit „Stay“ (Rihanna) und „Amelie“ (Yann Tiersen). Es folgten Livia Erdmann (Klavier) und Viktoria Vajda (Gesang) mit dem „Sailor Song“ von Gigi Peres. Zum krönenden Abschluss brachte die Band mit „Teenage Dirtbag“ (Wheatus) noch einmal ausgelassene Stimmung in die Halle.

Unterhaltsames Rahmenprogramm

Gleich doppelt sorgte ein Quiz für heitere Momente: Zunächst stellten Kinderfotos die Lehrkräfte vor charmante Rätsel, anschließend forderten die Handschriften ihren detektivischen Spürsinn heraus. Ergänzt wurde das Programm durch Kurzfilme, die den Schulalltag, Ausflüge und Abschlussfahrten humorvoll beleuchteten und den Abend auflockerten. In eleganten Kleidern und festlichen Anzügen verliehen die Schülerinnen und Schüler dem Abend seinen letzten Glanz.

Ausblick und Zukunftsperspektiven

Mit diesem Festakt starten die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Efringen-Kirchen in einen neuen Lebensabschnitt, stolz auf das Geleistete und voller Vorfreude auf alles, was vor den jungen Absolventinnen und Absolventen liegt, deren Namen wir noch gesondert veröffentlichen.