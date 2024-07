Schulabschluss: Das sind die Absolventen des Bildungszentrums Wildberg

5 Die Preisträgerinnen Pauline Dreher (von links), Sofiia Lytovchenko, Johanna Rau, Janina Funk, Gregor Weik, Chiara Wurster, Maya Schultze, Nathanael Deuble, Fabienne Rosin, Veronika Deuschle, Lukas Roller, Lisa Niethammer und Lara Rathje Foto: Jochen Fouquet

Wieder ein Schuljahr geht zu Ende: Das Bildungszentrum Wildberg verabschiedete feierlich die Absolventinnen und Absolventen des Abschlussjahrgangs 2024. Insgesamt 77 Schüler ihre Zeugnisse entgegen, nachdem sie erfolgreich ihre Prüfungen zum Hauptschulabschluss und zum Realschulabschluss bestanden hatten.









Link kopiert



In diesem Jahr dürfen sich 65 Schülerinnen und Schüler über ihren Realschulabschluss freuen. Sie haben mit Fleiß und Ausdauer ihre Prüfungen gemeistert und sind nun bestens gerüstet für den nächsten Schritt in ihrer Bildungs- und Berufslaufbahn. Ebenso stolz sind die Lehrkräfte auf die zwölf Schülerinnen und Schüler, die ihren Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden haben. Auch sie haben sich in den vergangenen Jahren enorm angestrengt und dürfen nun stolz auf ihre Leistungen zurückblicken.