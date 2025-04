Schul-Sanierung in Eschbronn

1 Die Sanierung, Umbau und Erweiterung der Grundschule Eschbronn in der Langen Gasse im Teilort Mariazell hat 3,17 Millionen Euro gekostet. Foto: Herzog

Der Umbau, Erweiterung und Sanierung der Grundschule Eschbronn hat Gesamtkosten von 3,17 Millionen Euro verursacht. Der von der Gemeinde geleistete Eigenanteil beträgt 1,95 Millionen Euro.









Rund dreieinhalb Jahre nach der Einweihung der sanierten, umgebauten und erweiterten Grundschule Eschbronn in der Lange Gasse 15 in Mariazell lag dem Gemeinderat die Abrechnung der bis dahin größten Baumaßnahme in der Geschichte der Gemeinde vor.