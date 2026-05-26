Schul-Container in Tannenkirch: Brandschutzauflagen lassen Kosten deutlich steigen

Während der Sanierung der Grundschule Tannenkirch werden die Schüler in einer Containeranlage im Furtweg untergebracht.
Während die Grundschule in Tannenkirch saniert wird, bekommen die Schüler Unterricht in einer Containeranlage. Mit dem kommenden Schuljahr soll der Unterricht am provisorischen Standort im Furtweg starten. Ein Schulbetrieb während der Bauarbeiten ist nicht möglich, eine temporäre Unterbringung deshalb unumgänglich. Die Bauarbeiten zur Erschließung des Areals haben laut Verwaltung bereits begonnen.