1 Raus aus der Realität und hinein ins „Einhornland“ heißt es beim „Bermuda Bierathlon“ der Schuhu-Hexen, wie dieser gestaltete Schubkarren von einem früheren Rennen zeigt. (Archivbild) Foto: Schuhu-Hexen

Es ist wieder soweit: Nach mehrjähriger Pause laden die Schuhu-Hexen aus Hinterlehengericht zum „Bermuda Bierathlon“ ein.









Mit Schubkarren und einer Kiste Bier geht es für bunte Gruppen von Schiltach aus auf dem Fahrradweg nach Hinterlehengericht. Treffpunkt für den „Bermuda Bierathlon“ der Schuhu-Hexen ist am Samstag, 6. Juli, um 12 Uhr an der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach.