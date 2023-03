1 Geht noch immer seinem Handwerk nach: Schuhmachermeister Christoph Pfau in seiner Werkstatt. Foto: B. Schwarz

Christoph Pfau ist der letzte Schuhmachermeister im Kreis Freudenstadt. Billigware aus dem Ausland und der Trend hin zur Wegwerfgesellschaft haben vielen seiner Kollegen das Geschäft ruiniert. Doch trotz all dem bleibt Pfau zuversichtlich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schuhmachermeister Christoph Pfau (58) hat viel Platz in seiner Werkstatt. „Als ich hier angefangen habe, waren wir zwei Meister und zwei Gesellen“, erinnert er sich. Das war 1998, als er das elterliche Geschäft in der Freudenstädter Reichsstraße übernahm.

Heute ist er der einzige noch aktive Schuhmacher in Freudenstadt, der einzige im gesamten Landkreis. „Es ist ein aussterbendes Handwerk“, seufzt Pfau. Nur noch fünf Lehrlinge gab es im vergangenen Jahr – im ganzen Land. Immer mehr Kollegen wechseln von der Selbstständigkeit in die Industrie. Hinzu kommen eine Flut an Billigschuhen, die teuren Rohstoffe und die Inflation. Und: „Die Leut’ geben weniger aus“, sagt Pfau.

Noch genug zu tun

Es sieht also nicht gut aus für die Schuhmacherei. Dennoch ist bei Pfau keine Spur von Weltuntergangsstimmung festzustellen. Ihm werde es bis zur Rente gut reichen, ist er überzeugt. Er habe zwar weniger zu tun als früher, aber immer noch genug Arbeit in seinem „Schuhservice C. Pfau“ in der Reichsstraße.

Das habe er nicht zuletzt „einer sehr großen, treuen, guten und tollen Stammkundschaft“ zu verdanken. Zu Pfaus Vielseitigkeit zählen einerseits Aufträge aus der Industrie, andererseits wohl auch der Umstand, dass er „alles macht, was machbar“ ist.

Klebepistole statt Hammer

Er stanzt Löcher in Gürtel, näht Taschen, Koffer und Riemen, tauscht Reißverschlüsse aus und übernimmt viele kleine Serviceleistungen. Nicht nur beim Leder, auch bei Reparaturen an modernen Schuhen und Accessoires ersetzt zunehmend die Klebepistole die herkömmlichen Ahlen und Hammer. Bei den Schuhen sind es zumeist die Absätze, die ausgetauscht werden müssen. Oft sind auch neue Sohlen fällig, oder es müssen Nähte erneuert werden.

Aber lohnt sich denn das für Kunde und Schuhmacher? Christoph Pfau macht eine einfache Rechnung auf: „Mindestens 25 Prozent des Neupreises sollte man in Reparaturen investieren.“ Aus diesem Grund sagen seine Mitarbeiterinnen und er dem Kunden auch vorab, was ein neuer Absatz, ein paar neue Sohlen in etwa kosten werden. Auch verkauft Pfau eine kleine Auswahl an Schuhen. Ohne dieses Nebengeschäft könne er wirtschaftlich nicht überleben, meint Pfau.

Schuhe aus neuen Materialien haben ebenso wie moderne Maschinen das Berufsbild verändert. „Der Schuhmacher von heute sitzt nicht mehr. Das gilt schon seit Jahren“, sagt Pfau. Es gebe ganze Wochen, in denen er keinen Hammer mehr zur Hand nehmen müsse.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

Die Schuhmacherei ist in der Familie Pfau fest verankert, das Geschäft ist stolze 130 Jahre alt. Von Großvater Richard Pfau hängt der Meisterbrief von 1948 im Laden, mit seinem Vater Walter stand Christoph Pfau noch Ende der Neunzigerjahre an den Maschinen der heutigen Werkstatt. Schon damals zeichnete sich die Wende ab. Billigimporte von Schuhen aus Osteuropa und Ostasien förderten den Trend zur Wegwerfware, bei der sich Reparaturen kaum noch zu lohnen schienen. „Sie müssten mal den riesigen Müllberg von alten Schuhen sehen“, sagt Pfau, der seinen Beruf auch deswegen als Beitrag zur Nachhaltigkeit sieht.

„In früheren Jahren“, so sagt er, „arbeiteten in Freudenstadt noch bis zu 50 Schuhmacher, heute bin ich der letzte.“ An der Berufsbezeichnung Schuster stört sich der Schuhmacher übrigens nicht: „So lange man nicht ‚Flickschuster‘ sagt“.