Schuhhersteller: Birkenstock steigert Umsatz und Gewinn

Birkenstock mit Hauptsitz in Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz war im Oktober in New York an die Börse gegangen.

Birkenstock meldet Gewinnsprung und Umsatzrekord - doch die Aktie sackt zweistellig ab. Was steckt dahinter?









London/New York - Der Schuhhersteller Birkenstock hat im dritten Geschäftsquartal trotz eines Gewinnsprungs nicht so viel verdient wie erhofft. Außerdem bestätigte das Management lediglich die Erwartungen an das laufende Jahr, was offenbar einige Anleger enttäuschte. Die Aktie büßte im vorbörslichen US-Handel elf Prozent ein im Vergleich zum Schlusskurs von Mittwochabend. Bis dahin hatte sie seit dem Börsengang in den USA Mitte Oktober 32 Prozent zugelegt.