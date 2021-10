1 Das heutige Verkaufsteam im Schuhhaus Duldinger (von links): Inhaberin Jutta Weißer, Tochter Jasmina Bressel und die beiden Verkäuferinnen Luisa Gieser und Nicole Böhm. Foto: Limberger

Das 1974 gegründete Schuhhaus Duldinger in der Josefstraße 25 in Donaueschingen ist ein Traditionsfachgeschäft.















Donaueschingen - Die Geschichte des Schuhhauses Duldinger beginnt 1974: Die aus Augsburg stammende Thekla Duldinger, verheiratet mit Ehemann Johann Duldinger, hat drei Kinder und eröffnet einen kleinen Schuhladen in der Donau­eschinger Josefstraße neben dem heutigen Geschäft in der Josefstraße 25.

Sie beginnt den Betrieb mit einem Sortiment an Kinderschuhen, ihr Lieferant ist eine Schuhfabrik in Griechenland, Ehemann Johann ist dort technischer Leiter. 1976 wird das Geschäft erweitert um Damen- und Herrenschuhe, gemeinsam wird das Geschäft von den Eheleuten Duldinger betrieben.

Großer Einzugsbereich

1980 erfolgt der Umzug ins heutige Geschäft in der Josefstraße 25, und bereits 1984 beginnt Tochter Jutta nach ihrem Realschulabschluss eine Lehre im elterlichen Betrieb. Zusammen mit weiteren Mitarbeiterinnen arbeiten Mutter und Tochter erfolgreich in ihrem Schuhgeschäft, gehen gemeinsam auf Messen, um die Frühjahrs- und Herbstkollektionen auszusuchen. Schließlich gilt es, neben den noch in der Donaustadt bestehenden Schuhgeschäften zu bestehen.

Stolz zeigen sie sich auf den großen Einzugsbereich ihrer Kundschaft, aus Stühlingen, vom Randen, aus Villingen-Schwenningen und Furtwangen und natürlich auch aus der Donaueschinger Umgebung finden viele Kundinnen und Kunden den Weg in die Josefstraße unweit vom Donaueschinger Bahnhof. Von 1974 bis zum Jahre 2020 war Mutter Thekla ununterbrochen im Geschäft, Ende 2020 erfolgte die Geschäftsübergabe an Tochter Jutta. Seit Januar 2021 ist Jutta Weißer (geborene Duldinger) die Inhaberin des Traditionsschuhgeschäftes, das mittlerweile das einzige Schuhfachgeschäft in der Kernstadt ist.

Jutta Weißer absolvierte die Ausbildungseignungsprüfung, ist firm in allen kaufmännischen und fachlichen Belangen und liebt ihren Beruf. Mit ihrer Ausbildungseignungsprüfung konnte sie ihre eigene Tochter Jasmina ausbilden, Jasmina beginnt im Jahre 2009 ihre Lehre als Kauffrau im Einzelhandel im Schuhhaus Duldinger.

Mittlerweile gehen wieder Mutter (Jutta) und Tochter (Jasmina) gemeinsam auf die Schuhmessen, um die Modelle für die nächste Saison auszusuchen, den gemeinsamen Einkauf machen sie gerne zusammen und ergänzen sich dabei perfekt.

Mut zu neuen Farben und Formen

Die Kollektionen "verjüngen" mit Mut zu neuen Farben und Formen und gleichzeitig die Balance halten zu den bisherigen Kunden, die gerne ihr "Traditionelles" im Schuhhaus finden, darin sehen sie momentan die gemeinsame Aufgabe, die sie zusammen mit den beiden Verkäuferinnen Nicole Böhm und Luisa Gieser angehen werden.

Ein schönes Beispiel für großen Erfolg war dabei der vergangene verkaufsoffene Sonntag in Donaueschingen, er brachte eine Vielzahl an potenziellen Schuhkäufern in das Geschäft; ein "toller Erfolg", so Jutta Weißer, die sich nach langen coronabedingten Schließungszeiten im Winter und Frühjahr über das große Interesse an ihrer Herbst- und Winterkollektion freute. Auf dieser Basis des erfolgreichen Verkaufssonntages blicken Jutta Weißer und ihre Mitarbeiterinnen positiv in die Zukunft.