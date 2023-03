Was kommt jetzt in die Lahrer Arena?

1 Die Reno-Filiale in der Arena ist geschlossen. Foto: Piskadlo

Die Reno Schuhcentrum GmbH hat Insolvenz angemeldet. Deren Filiale im Einkaufspark Arena ist bereits geschlossen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Muttergesellschaft der Schuhhandelskette Reno, die Reno Schuhcentrum GmbH, hat am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Im Einkaufspark Arena ist das Schuhgeschäft schon seit anderthalb Wochen geschlossen. Bereits im Oktober 2022 prangte ein Schild vor dem Reno-Geschäft mit der Aufschrift „Wir schließen diese Filiale“. Was vor knapp einem halben Jahr Teil eines Eigentümerwechsels und einer Rabatt-Aktion war, ist nun Realität geworden.

Wer heute vor der Reno-Filiale in der Lahrer „Arena“ steht, sieht nur heruntergelassene Rollläden aus Metall. Durch die Gitter und die großen Schaufenster sind restlos leergeräumte Regale zu erkennen – lediglich das Reno-Schild über dem ehemaligen Eingang weist noch darauf hin, dass hier einmal ein Schuhgeschäft war. „Arena“-Geschäftsführer Uwe Kohler bestätigte die dauerhafte Schließung der Filiale auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir haben den Mietvertrag aufgelöst und die Fläche an einen anderen Schuhhändler vermietet, der im Mai übernehmen wird.“ Wer der neue Mieter ist, werde man „rechtzeitig“ bekanntgeben, so Kohler.