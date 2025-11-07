Schuh-Rominger in Albstadt: Nach 120 Jahren geht eine Ära zu Ende

120 Jahre lang hat die Firma Rominger in Ebingen Schuhe verkauft, erst als Groß-, später als Einzelhandelsunternehmen. Jetzt hört sie auf – doch es gibt einen Nachfolger.
Der Räumungsverkauf ist mittlerweile in vollem Gange; am Montag hat er begonnen und läuft ganz offensichtlich hervorragend – östlich des Friedhofs einen Parkplatz an der Straße Unter dem Malesfelsen zu finden, fällt derzeit alles andere als leicht, und drinnen, im großen Verkaufsraum, drängt sich die Kundschaft. Frank Mutter, Firmeninhaber in vierter Generation, hatte eigentlich Silvester als Schließungstermin ins Auge gefasst, aber so wie die Dinge stehen, wird er möglicherweise schon früher Ruheständler werden – mangels Ware! „Ich möchte den Leuten doch nicht die allerletzten Restposten zeigen und sagen, das ist alles, was noch da ist, mehr gibt’s nicht.“