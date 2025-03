1 Die aktuelle Vorstandschaft des Weitinger Schützenvereins (von links): stellvertretender Vorsitzender Kevin Schwab, Jugendleiter Dennis Hörmann, Vorsitzender Norbert Schwab, Schriftführerin Waltraud Tutzauer und Kassier Hermann Saile. Foto: Schützenverein

Der Weitinger Schützenverein auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückgeblickt und steht finanziell auf festen Beinen.









Ruhig und harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag in den Schützenräumen der Buchsteighalle in Weitingen. Hierüber berichtet der Schützenverein Weitingen in einer Mitteilung.