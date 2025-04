Schützenverein Thanheim: Mängel an Schießstätte wurden rasch beseitigt

Balinger RV Bang – Festival Steffen Uttenweiler sorgt für’s Catering

Das Gemüse nämlich musste Steffen Uttenweiler während seiner Ausbildung zum Koch stundenlang putzen. Nach Stationen in Rottweil, in Haigerloch oder am Schiefersee kocht er heute bei Bizerba – und ist beim RV Bang einer der wichtigsten Männer.