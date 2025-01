Schützenverein Schiltach: Kanoniere verabschieden mit Böllerschüssen das alte Jahr

1 Beim Böllerschießen an Neujahr (von links): die Kanoniere Jürgen Euhus, Arno Hahn und Joachim Breitsch mit Oberschützenmeister: Rüdiger Haas und Oberkanonier: Hans-Peter Armburster Foto: Schützenverein

Die Kanoniere des Schützenvereins Schiltach pflegen mit dem Böllerschießen an Neujahr eine Tradition.









Das Böllerschießen an Neujahr hat eine lange Tradition, die in vielen Kulturen auf der ganzen Welt gefeiert wird. Ursprünglich diente das laute Knallen dazu, böse Geister zu vertreiben und das neue Jahr mit Glück und Wohlstand zu begrüßen, heißt es in einer Mitteilung des Schützenvereins. In Deutschland und insbesondere in katholisch geprägten Landstrichen hat sich diese Tradition über die Jahrhunderte hinweg gehalten.