Nachdem schon im Schützenjahr 2024 einige der Schiltacher Jugendschützen mit beachtlichen Leistungen bis zur Teilnahme an deutschen Meisterschaften aufwarten konnten, ist auch in der jetzigen Meisterschaftssaison 2025 durchaus mit ihnen zu rechnen. Das teilt der Schützenverein (SV) Schiltach mit.

Bei den Rundenwettkämpfen und Kreismeisterschaften des Schützenkreises Geroldseck-Kinzigtal im Südbadischen Landesverband sind fünf Jugendliche des SV Schiltach mit am Start. Bei den Rundenwettkämpfen in Erwachsenendisziplinen konnte der am 17. Januar veranstaltete Wettkampf mit einem außergewöhnlichen Ergebnis gemeldet werden. Einige der vorderen Plätze in der Tabelle gingen an die Jugend des SV.

Von 400 möglichen Punkten erreichten Emely Riedel 400, Elena Riedel 373, Julian Hauer 373, Amy Kriegeskotte 369 und Mattis Weißer 342. In der Gesamtwertung liegt der SV durch die großartige Unterstützung und Leistungen der Jugendgruppe auf dem dritten Rang, heißt es weiter.

Erfolgreich bei Kreismeisterschaften

Für die Kreismeisterschaften am 25. Januar in Grafenhausen hatten sich die selben fünf Jugendlichen qualifiziert und durch eine homogene und gute Leistung erfolgreich gezeigt. Die Einzelleistungen bei 40 Wettkampfschüssen, stehend frei: Emily Riedel mit 396, Elena Riedel mit 388, Amy Kriegeskotte mit 368, Julian Hauer mit 367 und der Erstlingsstarter Matthis Weißer 362 Punkten.

Mit diesen Ergebnissen konnten sich alle in den Ranglisten platzieren. Es wurden folgende Plätze erreicht: Drei Mal erster Platz, Kreismeister im Einzelstart, erster Platz mit der Jugendmannschaft des SV Schiltach mit den Startern Elena Riedel (388), Julian Hauer (367) und Mattis Weißer (362).

Fleißige Trainingsarbeit

Mit diesen Ergebnissen sind die Qualifikationen zu den Landesmeisterschaften gesichert. Der SV Schiltach freut sich ganz besonders, dass die im Vorjahr getätigten Investitionen mit neuen Sportgewehren, kompletten Schießanzügen, Schießschuhen und weiterem Zubehör sich in der sportlichen Leistung so erfolgreich niederschlägt, heißt es weiter. Aber nicht zu verkennen ist laut Mitteilung, dass alle Utensilien nicht die fleißige und ausdauernde Trainingsarbeit ersetzen.