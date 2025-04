Schützenverein Schiltach: Joachim Breitsch ist jetzt Ehrenmitglied

Um die Zukunftssicherung des Vereins ging es in der Hauptversammlung der Schiltacher Schützen. Investitionen in ein überarbeitetes Sicherheitskonzept und in die erfolgreiche Jugendarbeit sind nur zwei der anstehenden Themen.

Der Vorstand des Schützenverein Schiltach hatte die Mitglieder zur Hauptversammlung in das Schützenhaus eingeladen. Nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder und der Vereinsangehörigen, durch Oberschützenmeister Rüdiger Haas wurde vom Vorstand ein detaillierter Rechenschaftsbericht vorgetragen. Das Kernthema war die Zukunftssicherung des Vereins. Hauptpunkt war hier die Organisation, Struktur und Finanzierung des Vereins.

Neu war laut Mitteilung der Schützen, dass bereits im Vorfeld alle Mitglieder zu Workshops eingeladen waren und zusammen mit den Mitgliedern des Vorstandes realisierbare Vorschläge zu den anstehenden Themen erarbeitet haben. Diese wurden dann zur Abstimmung gestellt und von der Versammlung bestätigt.

Lesen Sie auch

Kostensteigerungen machen sich bemerkbar

Eingeführt werden muss auch eine neue angepasste Gebührenordnung. Die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre sind auch am Verein nicht vorbeigezogen, was durch den Kassenbericht des Kassenwarts Erhard Hahn deutlich wurde. Des Weiteren müssen Investitionen geleistet werden, wie ein überarbeitetes Sicherheitskonzept, das in Abstimmung mit dem Landratsamt Rottweil und dem Sicherheitsberater der Kripo zeitnah umgesetzt werden muss.

Daneben will der Verein in die erfolgreiche Jugend des Schützenvereins investieren, was eine Kraftanstrengung finanziell und personell darstellt, heißt es weiter.

Auch die Altersstruktur war ein Thema; das Durchschnittsalter liegt bei circa bei 60 Jahren. Das Engagement der Mitglieder für den Verein ist laut Mitteilung stark nachlassend. Wenige Mitglieder machen die Arbeit. Das habe die Konsequenz, dass zukünftig auch mal Dienstleistungen dazu gekauft werden müssen.

Um den Mitgliedern die Chance des Informationsaustausches zu geben, betonte Oberschützenmeister Haas noch einmal, dass interessierte Mitglieder an den Vorstandssitzungen jederzeit teilnehmen könnten. Nach Vortrag der Wettkampfergebnisse durch die Sportwarte Gewehr – Carsten Sonntag – und Pistole – Roland Fuß, Jugendsportwart Markus Uhde, vertreten durch Dieter Hauer, wurde der Vorstand durch Manfred Stegen entlastet.

Klaus Grohe und Georg Bühler für 65 Jahre geehrt

Der nächste Tagesordnungspunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder des Vereins im Namen des deutschen Schützenbundes. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Heinz Wöhrle und Werner Bühler für 50 Jahre, Hans Schmalz für 60 Jahre, Klaus Grohe und Georg Bühler für 65 Jahre.

Joachim Breitsch wurde als Ehrenmitglied mit einer Laudatio durch Erhard Hahn geehrt und überrascht. Seine besonderen Verdienste durch die vielen Ehrungen und seinen Leistungen als Schütze seit seinem Eintritt 1973 wurden herausgestellt.

Roland Fuß gibt Amt ab

Die Neuwahlen wurden zügig vorgenommen. Roland Fuß übergab das Amt des Sportwartes Pistole in jüngere Hände. Haas bedankte sich für die zuverlässige Arbeit im Vorstand mit einem Geschenk.

In ihren Ämtern bestätigt wurden: Rüdiger Haas als Vorsitzender, Andreas Hauer als zweiter Vorsitzender, Joachim Breitsch als erster Beisitzer, Carsten Sonntag als Sportwart Gewehr und Manfred Kamm als Sportwart Pistole.