Schützenverein Schiltach: Das sind die Sieger des Neujahrsschießen

Zum Jahresbeginn wurden die Vereinsmitglieder traditionell zum Neujahrsschießen auf den Anlagen des SV Schiltach zum sportlichen Wettkampf eingeladen. Es nahmen laut Mitteilung erfreulich viele Mitglieder teil und kämpften in drei Disziplinen um die Wanderpokale, Medaillen und Ehrenbecher. Die Sportleiter Carsten Sonntag, Roland Fuß wurden tatkräftig von Erhard und Arno Hahn unterstützt.

In allen Bereichen haben die Teilnehmer gute Ergebnisse erzielt. In der Pokaldisziplin ist die Schusszahl begrenzt, beim Ehrenbecher kann, um die Chancen zu erhöhen, nachgelöst werden. Unter der Anwesenheit von Oberschützenmeister Rüdiger Haas nahm vor einem fast vollen Haus Arno Hahn die Siegerehrung vor. Mit der Assistenz durch die verantwortlichen Sportleiter begann die Übergabe der Pokale, Medaillen und Ehrenbecher an die glücklichen Sieger.

Luftgewehr

Mit dem Luftgewehr in der Damen- und Jugendklasse erkämpfte sich die Schützin Rita Wörner (11,3 Teiler) vor dem Jungschützen Julian Hauer (15,5 Teiler) und der Schützin Luitgard Hahn (56,5 Teiler) den Pokal.

KK-Sportpistole

In der Disziplin KK-Sportpistole siegte Igor Reitmann (632,4 Teiler) vor Manfred Kamm(730,1 Teiler) und Jürgen Euhus (1196 Teiler).

KK-Gewehrschützen

Bei den KK-Gewehrschützen behauptete sich Otto Fürst (116,7 Teiler) vor Dieter Hauer (154,7 Teiler) und Hans-Peter Armbruster (212,1 Teiler).

Ehrenbecher

Gleichzeitig wurde wieder um die begehrten Ehrenbecher in drei Größen geschossen. In der Luftgewehrdisziplin zehn Meter siegte Jugendleiter Marcus Uhde (22,2 Teiler) vor Rita Wörner (29 Teiler) und Otto Fürst (63,6Teiler).

Bei den KK-Gewehrschützen holten sich Wilhelm Firner mit einem 111,3 Teiler vor Bernd Bühler (279,4 Teiler) und Stefan Mosler (319,1 Teiler), die vorderen Plätze.

Mit der KK-Sportpistole erreichte Stefan Mosler mit einem 481,9 Teiler den ersten Platz vor Igor Reitmann (805,7 Teiler) und Manfred Kamm (811,4 Teiler).

Wanderstockschießen

Wie seit 45 Jahren wurde eine aus einer „Feierlaune“ entstandene Disziplin des Wanderstockschießens als geselliger Abschluss des Neujahrsschießens veranstaltet. Ausführende sind immer die Vorjahressieger. Alle teilnehmenden Schützen mussten versuchen, mit einem für sie ungewohnten KK-Vereinsgewehr, fünf Schuss ohne Probeschießen und Zwischenkontrolle des Schussbildes, stehend frei auf 50 Meter möglichst die maximale Ringzahl von 50 Ringen zu erreichen.

Vorjahressieger Volker Wendt (Mitte) gratuliert Timmy Niehoff und Rita Wörner zu ihrem Erfolg beim Wanderstockschießen. Foto: Schützenverein

Bei den Damen siegte Rita Wörner, den Herrenstock sicherte sich Timmy Niehoff.