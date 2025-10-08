Schützenverein Roßwangen: Ramona Schweizer ist neue Schützenkönigin

Ramona Schweizer ist neue Schützenkönigin des Schützenvereins Roßwangen. Den besten Königsschuss gab Rolf Schneider ab.
Mona Schweizer gewann das Königsschießen des Schützenvereins Rosswangen und trägt daher den Titel Schützenkönigin. Nach insgesamt 358 abgefeuerten Schüssen musste der Königsadler den Kopf fallen lassen. 13 Schützen beteiligten sich am Königsschießen. Zweiter Ritter- geschossen wurde auf die linke Kralle des Adlers – wurde nach 128 abgegebenen Schüssen Colin Schweizer. Christoph Miller holte sich nach weiteren 121 weiteren Schüssen den Titel des ersten Ritters.