Schützenverein Roßwangen: Ramona Schweizer ist neue Schützenkönigin
1
Der Schützenverein Roßwangen hat ihre Schützenkönigin gekürt. Foto: Rolf Schneider

Ramona Schweizer ist neue Schützenkönigin des Schützenvereins Roßwangen. Den besten Königsschuss gab Rolf Schneider ab.

Mona Schweizer gewann das Königsschießen des Schützenvereins Rosswangen und trägt daher den Titel Schützenkönigin. Nach insgesamt 358 abgefeuerten Schüssen musste der Königsadler den Kopf fallen lassen. 13 Schützen beteiligten sich am Königsschießen. Zweiter Ritter- geschossen wurde auf die linke Kralle des Adlers – wurde nach 128 abgegebenen Schüssen Colin Schweizer. Christoph Miller holte sich nach weiteren 121 weiteren Schüssen den Titel des ersten Ritters.

 

Treffsicher

Treffsicher zeigte sich Rolf Schneider im Blattl-Schießen. Geschossen wurde mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter auf eine Luftpistolenscheibe. Er holte sich mit einem tollen 261-Teiler die Königsscheibe, gefolgt von Armin Merz, 349 Teiler und Mona Schweizer, 355 Teiler. Es wurde noch zünftig in der Schützenhausgaststätte gefeiert.

 