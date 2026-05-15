Schützenverein Rangendingen: Teil 1 der 100-Jahr-Feier ist bestens gelungen

Es war eine Vatertagshockete der ganz besonderen Art: Die Rangendinger Schützen haben im Festzelt ihren hohen Geburtstag gefeiert. Am Samstag geht es weiter.
An Himmelfahrt feierte der Schützenverein Rangendingen seine traditionelle Vatertagshockete, die in diesem Jahr zugleich den Auftakt zum 100‑jährigen Vereinsjubiläum bildete. Auf dem Schützenhaus-Parkplatz herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb: Zahlreiche Wandergruppen, Familien und viele Nichtwanderer nutzten die Gelegenheit, beim Jubiläumsverein einzukehren und gemeinsam zu feiern.