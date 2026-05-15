Schützenverein Rangendingen: Teil 1 der 100-Jahr-Feier ist bestens gelungen

Es war eine Vatertagshockete der ganz besonderen Art: Die Rangendinger Schützen haben im Festzelt ihren hohen Geburtstag gefeiert. Am Samstag geht es weiter.

An Himmelfahrt feierte der Schützenverein Rangendingen seine traditionelle Vatertagshockete, die in diesem Jahr zugleich den Auftakt zum 100‑jährigen Vereinsjubiläum bildete. Auf dem Schützenhaus-Parkplatz herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb: Zahlreiche Wandergruppen, Familien und viele Nichtwanderer nutzten die Gelegenheit, beim Jubiläumsverein einzukehren und gemeinsam zu feiern.

Aufgebaut war ein Festzelt, das sich bereits am Vormittag gut füllte. Die Rangendinger Schützen sorgten mit einem eingespielten Team für die Bewirtung. Besonders gefragt waren die Klassiker: Schnitzel, Bratwurst, Rote und Pommes gingen im Minutentakt über die Theke.

Zwischenstopp auf Wanderungen

Viele Gäste nutzten die Hockete als Zwischenstopp auf ihrer Wanderung, andere kamen gezielt zum Jubiläumsverein, um den Feiertag in geselliger Runde zu verbringen. Die Atmosphäre war entsprechend lebhaft– ein typisches Rangendinger Feiertagsbild.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jagdhornbläser sowie die „Wägele‑Musikanten“, die mit ihren Auftritten für zusätzliche Feststimmung sorgten. Nach der gelungenen Hockete geht das Jubiläumswochenende weiter: An diesem Samstag, 16. Mai, startet ab 15.30 Uhr die große Jubiläumsparty beim Schützenhaus.

Ganz wichtig angesichts der aktuellen Temperaturen: Das Festzelt auf dem Schützenhaus-Parkplatz ist beheizt! Zum Auftakt spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Rangendingen; auf sie folgen die Maibühlmusikanten. Ab 20.30 Uhr ist Party mit DJ Schmeckes angesagt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Zusätzlich gibt es ein Schätzspiel. Die Bekanntgabe der Gewinner sowie die Übergabe der Jubiläumsscheibe sind ebenfalls am Samstagabend.