Schützenverein Mötzingen: Schützen feiern lange Tradition

1 100 Jahre Schützenverein Mötzingen – das will gefeiert werden. Foto: Wolfgang Mast Der Mötzinger Verein begeht an diesem Wochenende im Teuchelwald sein 100-jähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen Programm.







Link kopiert



Die vielseitigen Jubiläumsfeierlichkeiten starten am Samstag, 19. Juli, um 14 Uhr mit dem Dorfpokalschießen. Ab 20 Uhr tritt Alleinunterhalter Ralf auf. Am Sonntag, 20. Juli, geht es um 10 Uhr mit dem Pokalschießen weiter. Ab 11 Uhr spielt „Der Blechhaufen“ des Musikvereins zum Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen von den Mötzinger Landfrauen. Der Festakt mit anschließender Siegerehrung ist gegen 14 Uhr. Am Samstag und Sonntag können zudem Ehrenscheiben und Schinken ausgeschossen werden. Für die kleinen Gäste gibt es am Sonntag eine Hüpfburg. Am Montag findet ab 16 Uhr noch ein Handwerkervesper statt.