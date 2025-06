Der Schützenverein Mitteltal hat in der Weißenbachhalle eine neue elektronische Luftgewehr-Anlage.

Mit einer vereinsinternen Feier hat der Schützenverein Mitteltal seine neue elektronische Luftgewehr-Anlage in der Weißenbachhalle Betrieb genommen. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung.

Die Anlage und die Investitionen waren im Frühjahr 2024 vom Vorstand genehmigt worden. Im Sommer folgte der Einbau der Anlage, die mit dem Rundenwettkampf 2024/2025 bereits getestet wurde. Bei Getränken mit Häppchen dankte der Verein nun Helfern und Gönnern. Dank der Sponsoren und dem Zuschuss vom Verband habe die Anlage finanziert werden können, so der Verein.

Lesen Sie auch

Auf der Anlage, die auch für das Training genutzt wird, können Wettkämpfe mit dem Luftgewehr und der Luftpistole ausgetragen werden. Außerdem kann dort auch auf Glücksscheiben geschossen werden.

Mit dem Lichtgewehr schon ab zwölf Jahren

Nach den gesetzlichen Vorschriften können Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Lichtgewehr und anschließend auf der elektronischen Anlage mit Standaufsicht trainieren. Wettkämpfe finden im Winterhalbjahr in der Disziplin Luftgewehr freistehend und im Frühjahr in der Disziplin Luftgewehr Auflage statt. Das Training ist ganzjährig freitags ab 19 Uhr. Nachdem die Anlage von allen auf ihre Tauglichkeit getestet wurde, endete die kleine Feier am Nachmittag.

Der Verein bietet zudem im Schützenhaus in der Schramberger Grub das Schießen mit Luftgewehr, Kleinkaliber und historischen Waffen an. Geöffnet ist dienstags und donnerstags ab 19 Uhr oder auf Anfrage. Weitere Infos gibt es unter schuetzenverein-mitteltal.de.