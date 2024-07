Schützenverein Hornberg: Seit 1483 fester Teil der Stadtgeschichte

1 Ehrungen beim Hornberger Schützenverein: Nicole Benzing (von links), Oberschützenmeister Jürgen Schondelmaier, Silke Kahl, Bürgermeister Marc Winzer, Gudrun Schondelmaier, Siegbert Mader und Conny Brüstle Foto: /Kern

Die Schützengesellschaft Hornberg ist ein Traditionsverein. Diesem Status wurde auch bei der Hauptversammlung im Vereinsheim Rechnung getragen. Sportlich erfolgreich, auch unterstützend aktiv – der Terminkalender des Vereins ist prall gefüllt.









Sportlich erfolgreich und gesellschaftlich aktiv – so präsentierte sich die Schützengesellschaft bei der Hauptversammlung im Vereinsheim. Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung verdienter Schützen mit Ehrennadeln in Gold und Silber. Ein positives Resümee zog Siegbert Mader, Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit, über das abgelaufene Berichtsjahr. „Wir hatten einen vollen Terminkalender,“ so Mader.