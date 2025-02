Schützenverein Hochdorf: 32 Jahre im Amt – Voller Stolz blickt der Oberschützenmeister zurück

13 Prozent der Erststimmen Eskens Ergebnis in Nagold ist ein Armutszeugnis

Saskias Esken holt in Nagold nur 13 Prozent bei den Erststimmen. Eine Armutszeugnis für eine so prominente Politikerin, findet unser Kommentator. Doch Zeit, um in Schockstarre zu verweilen, bleibt keine.