1 Die Einzelplatzierungen 1 bis 3 bei den Damen und bei den Herren, Ehrenscheibe: 2. Vorstand Daniel Dettling (von links), Lukas Dettling, Raphaela Lehmann, Florian Gaiser, Anke Gläser, Kim Beilharz, Roland Dettling und Vorstand Kai Kocheise. Foto: Rebecca Lipp In diesem Jahr hat der Schützenverein alles auf den Kopf gestellt und die traditionelle Sommer-Hocketse in ein modernes Fest verwandelt.







So gab es am vergangenen Samstagabend Essen auf die Hand, gute Musik und wer wollte, konnte sich bei einem kühlen Weizen am Weizenstand oder einem Getränk an der Bar entspannen und den Abend genießen. Gleichzeitig war die Siegerehrung und Auslosung des Hauptgewinnes des Wanderpokalschießens der Woche zuvor.