Der Schützenverein hat den Wettbewerb anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ausgetragen. Auch der Kreisschützenkönig wurde in Erlaheim ermittelt.

100 Jahre alt ist der kleine Verein im Februar geworden. Anlässlich dieses Jubiläums hatte der Ausschuss die Geislinger Künstlerin Carmen Schmid damit beauftragt, eine Ehrenscheibe für das Königsschießen zu gestalten.

Nicht nur zeigt das daraufhin entstandene Gemälde das Erlaheimer Ortspanorama, wie man es vom Eichberg aus sieht: Die Künstlerin hat sich darin auch selbst als „Bild im Bild“ verewigt.

Die beste unter 34 Teilnehmenden

Mit einem 61er-Teiler erzielte Lara Dieringer, die ehemalige Vorsitzende der Schützen, den besten Schuss beim Jubiläumsschießen. Ihr Name wird auf der Scheibe festgehalten. Insgesamt nahmen 34 Mitglieder am Schießen teil.

Im Rahmen der Generalversammlung haben die Vorsitzenden Jan Knäpple und Andreas Weckenmann zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt. Sie dankten ihnen allen für die Treue zum Verein.

Im dicht gedrängten Jubiläumsprogramm stand am 1. April auch das Kreiskönigsschießen in Erlaheim an. 65 Schützen aus 21 Vereine des Schützenkreises Zollern-Alb haben daran teilgenommen.

Der bei diesem Wettbewerb gekürte Kreiskönig wird im Rahmen des Kreisschützentags am Samstag, 12. April, vorgestellt. Am selben Tag ist in der Mehrzweckhalle zwischen Erlaheim und Binsdorf auf der Doppel-Festakt 100 Jahre Schützenverein Erlaheim und 50 Jahre Schützenkreis.

Ehrungen

Zehn Jahre aktiv

Tanja Lacher, Lara Dieringer 20 Jahre passiv

Julian Hirt 25 Jahre passiv

Claudia Walter 25 Jahre aktiv

Andreas Weckenmann, Jan Knäpple 30 Jahre passiv

Edgar Straub 40 Jahre aktiv

Armin Hirt 40 Jahre passiv

Bernhard Bosch 50 Jahre passiv

Willi Stehle Ehrenmitglied

Achim Knäpple