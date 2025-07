Die Jugendarbeit des Schützenvereins Erlaheim trägt Früchte: „Die Jungs haben bei der Württembergischen Meisterschaft in Stuttgart-Ruit einen wirklich starken Auftritt hingelegt“, freut sich der Jugendtrainer Florian Faiss.

Am vergangenen Wochenende waren vom SV Erlaheim dort die Jungschützen Ben und Enrico am Start. Bereits im Mai hatte auch ihr Vereinskamerad Joel um Ringe geschossen.

Alle drei überzeugten mit ihrer Treffsicherheit: Ben sichert sich Platz 19 unter 115 Schützen in der Disziplin Luftgewehr. Enrico landet auf einem respektablen Platz 38.

„Joel, unser Nachwuchstalent, erreicht bei den Lichtgewehr-Schützen den 18. Platz von 41 Startern“, berichtet Faiss weiter. Freude und Stolz sind dem Jugendleiter des kleinen Schützenvereins deutlich anzumerken.

Was vor rund vier Jahren als gemeinsame Reise begann, entwickelt sich stetig weiter – mit viel Einsatz, Freude am Sport und großem Teamgeist“, hält er fest. Der Verein sei aber stolz auf alle, die trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. In der Jugendabteilung sind derzeit acht Kinder.