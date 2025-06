Am Sonntag, 6. Juli, veranstaltet der Schützenverein Ebhausen (SVE) sein 17. Bogen-Turnier um den „Wildschütz“. Dazu sind aktive Bogenschützinnen und Bogenschützen aus nah und fern eingeladen.

Das Schießprogramm besteht aus 72 Pfeilen auf Entfernungen je nach Alters- und Bogenklasse zwischen 70 und 15 Metern. Wie im Vorjahr ist dieses Turnier als rekordberechtigter internationaler Wettbewerb beim Deutschen Schützenbund (DSB) angemeldet.

Erstes Turnier fand bereits 1987 statt

Das erste Ebhäuser Bogen-Turnier gab es schon im Jahr 1987. Damals bestand das Schießprogramm noch aus der „Großen FITA-Runde“. Das bedeutete für die meisten Teilnehmer je 36 Pfeile auf 90, 70, 50 und 30 Meter. Seither hat sich viel geändert.

Gleich geblieben ist beim Ebhäuser Turnier bis heute der Wanderpreis für die beste Mannschaft mit dem Recurve-Bogen ab 60 Meter. Die Siegermannschaft erhält den „Ebhäuser Wildschütz“, einen vom Altensteiger Holzschnitzer Karl Thaler (†) gestalteten Bogenschützen.

Wanderpreis ist in 38 Jahren viel herumgekommen

Der Wanderpreis ist in 38 Jahren viel herumgekommen. Er war schon in Ludwigsburg, Mühlen, Basel, Gechingen, Maulbronn, Ditzingen, Gerstetten und Seebronn. Beim bisher letzten Turnier 2024 ging er wieder an die Sportfreunde Gechingen. Man darf gespannt sein, wer diesmal die beste Mannschaft stellen kann. Die Gechinger haben auf jeden Fall wieder eine Mannschaft am Start, die heiß auf den erneuten Sieg ist. Spannung ist garantiert.

Bisher gingen über 70 Anmeldungen zum Turnier ein und somit steuert man beim SVE auf einen neuen Rekord bei der Starterzahl zu. Meldeschluss ist am 27. Juni. Geschossen wird diesmal in zwei Durchgängen.

Zuschauer sind auf dem Bogenplatz an der L 362 willkommen

Die Schützen mit dem Olympischen Recurvebogen starten um 9.30 Uhr und die mit dem Langbogen und Blankbogen schicken ihre Pfeile ab 14.30 Uhr auf die Reise.

Zuschauer sind auf dem Bogenplatz an der L 362 (kurz nach dem Ebhäuser Ortsausgang in Richtung Altensteig) ebenfalls willkommen. Für sie werden wie für die Aktiven Speisen und Getränken angeboten.