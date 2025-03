Der Schützenverein Bisingen hat im vergangenen Geschäftsjahr die Kellertreppe erneuert, ebenso wie den Schallschutz im Kurz- und Langwaffenschießstand. Das hat Vorsitzender Robert Ruiz bei seinem Rückblick bei der Hauptversammlung hervorgehoben. Rund 5000 Euro habe der Verein investiert, berichtete Schatzmeister Lothar Ott. Er dankte den Mitgliedern dabei auch für deren Eigenleistungen.

Ehrungen

Der Schützenverein Bisingen hat bei seiner Hauptversammlung Mitglieder für langjährige Treue gewürdigt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Baur und Albrecht Haas, für 50 Jahre: Anton Baumgärtner, Jürgen Gfrörer und Norbert Schenk, für 40 Jahre: Achim Bartz, Stefan Mayer und Jochen Straubinger, für 25 Jahre: Michael Kollmar und Waldtraud Fecker sowie für 20 Jahre: Stefan Ruiz-Vogt, Johannes Kempf, Christian Bizer und Peter Schmidt.

Wahlergebnisse

Zweiter Vorsitzender: Christoph Mayer, erster Schützenmeister Horst Wolfseher, Beisitzer: Stefan Ruiz und Karl-Heinz Heller, Schriftführer Jörg Wahl als auch zu Kassenprüfern Andreas Rager und Alwin Rager.

Bewirtung

Im Hinblick auf die Mithilfe bei den Bewirtungen das Jahr über, insbesondere an größeren Veranstaltungen, appellierte der Oberschützenmeister, dass sich alle Mitglieder angesprochen fühlen.

Dank

Nicht unerwähnt ließ er den regelmäßigen 14-tägigen Stammtisch und dankte Daniel Kleiner und Anna Corigliano mit Blumen für deren Einsatz. Ebenfalls Blumen erhielten auch Sandra und Celine Bartz und Mary Ott für deren stetes Tun. Den Sponsoren galt sein besonderer Dank. Außerdem begrüßte Ruiz als neue Jugendsprecherin im Ausschuss Tina Straubinger. Sie werde fortan mit Florian Winkler die Jugendarbeit fördern.

Schießbetrieb

Über den Schießbetrieb berichtete der erste Schützenmeisters Horst Wolfseher. Das Team Sportpistole Bisingen 3 schaffte den Aufstieg von der Kreisliga B in A. Aber auch die einzelnen Platzierungen der Schützen konnten sich fürwahr sehen lassen. Karl-Heinz Heller erreichte als bester Schütze den zweiten Platz der Tabelle bei Großkaliber Pistole/Revolver Bezirk Regionsliga 1. An der Kreismeisterschaft haben 19 Starter mit insgesamt 47 Starts in unterschiedlichen Disziplinen teilgenommen und einige Kreismeister wie auch vordere Plätze konnten errungen werden.

Jugendarbeit

Über die Jugendarbeit berichtete anschließend Jugendleiter Florian Winkler. Sieben Jugendliche beteiligen sich in Kooperation mit dem SV Thanheim am Schießsport und waren an den Kreismeisterschaften erfolgreich (4. Platz mit im Schnitt 1033 Ringen). Interessierte Jugendliche seien stets willkommen.