1 Einige der Geehrten am Kreisschützentag, von links: Jürgen Kohler, Willi Bok, Tobias Pfeffer, Niklas Pfeffer, Clarissa Wehle und Eberhard Gsell. Foto: Baiker

Die Schützenvereine der Region sind ein „Lichtblick für die Gewaltprävention“, sagte Kreisoberschützenmeister Jürgen Kohler am Schützentag in Talheim. Gut so, denn die Zahl der jugendlichen Mitglieder in den Vereinen steigt.









Link kopiert



Der Schützenkreis Neckar-Zollern mit Kreisoberschützenmeister Jürgen Kohler hatte für Samstag zum Kreisschützentag eingeladen, der beim Schützenverein Tell in Talheim am Hummelberg stattfand. Bis auf einen waren alle 18 Vereine im Vereinsheim vertreten.