Schützenkreis Neckar-Zollern: So haben die 150 Schützen in Betra und Nordstetten abgeschnitten.

Vergangenes Wochenende wurden vom Schützenkreis Neckar-Zollern in Betra und Nordstetten die Kreismeisterschaften der Schützen ausgetragen.

Die Schützenkreise Neckar-Zollern hat am vergangenen Wochenende in Betra und Nordstetten seine Kreismeisterschaften ausgetragen. 150 Teilnehmer haben dabei ihr Können unter Beweis gestellt. Grund genug, einen Blick auf die Gewinner in den einzelnen Wettkampfklassen zu werfen. Die verschiedenen Herren-und Damen-Klassen sind übrigens dem Alter nach aufgeteilt. Je höher die Kategorie, desto älter die Teilnehmer.

Knien, Liegen und Stehen

KK 3 x 20 (Erwachsene): In der Kategorie der Kurzwaffenkaliber wurden die Ringe knieend, liegend und stehend errungen. Bei den Herren I setzte sich Jens Schroth (SV Nordstetten) mit einer Gesamtpunktzahl von 279 getroffenen Ringen (R) ein gutes Stück vor dem Dettinger-Duo Fabian Wachter (262 R) und Tim Brendle (261 R) durch.

Lesen Sie auch

In der Kategorie Herren III gewann Dieter Powill (SV Hochdorf, 275 R) klar vor Michael Storz (SG Isenburg-Betra, 254 R). Es gab aber auch ein paar Wettkämpfe mit einem einzigen Akteur. Bei den Damen I traf Jana Wachter (SV Dettingen) 264 Ringe, während bei den Herren II Markus Hübl (SV Dettensee, 268 R) und bei den Herren IV Jürgen Brendle (SV Dettensee, 183 R) teilnahmen. Im Duell der Mannschaftsteams bezwang der SV Mühlen (828 R) den SV Nordstetten (777 R). Bei den männlichen Junioren war es das Nordstetten-Duell im Einzel zwischen Lucas Fleischmann (265 R) und Felix Schneiderhan (239 R), während sich im Fünferkampf der weiblichen Jugend am Ende Carolin Bitzer (SV Mühlen, 280 R) um fünf Zähler vor ihre Teamkollegin Saskia Wagner behaupten konnte.

KK 3 x 40: Die Kurzkaliber wurden jedoch auch mit 40-Schuss abgegeben. In der Kategorie Herren I war es ein Dreierduell zwischen den Akteuren des SSV Starzach. Hier setzte sich Andreas Dominik (1109 R) durch. In den restlichen Duellen waren es wieder nur Einzelkämpfer: Ramona Gößler (SSV Starzach) kam bei den Damen in Summe auf 1144 Ringe. Gößlers Teamkollege Volker Bailer kam bei den Herren III auf 1115 Ringe. Bei den Junioren nahm einzig Sabrina Raible (SSV Eutingen, 1136 R) teil.

KK Liegend 50 Meter: Während bei den Damen nur Alexa Hoche (SSV Starzach, 559 R) ihr Können auf die Probe stellte, wurde in den vier Männerklasse konkurriert. In der Klasse Herren I setzte sich Jens Schroth (SV Nordstetten) mit 604 Ringen vor dem Rest durch. Zweiter wurde Julian Braun (SV Grünmettstetten, 596 R).

Die restlichen drei Wettkämpfe in dieser Kategorie waren jeweils ein Duell zwischen zwei Schützen. Bei den Herren II gewann Markus Hübl (SV Dettensee) mit 592 Ringen, während bei den Herren III Michael Storz (SG Isenburg-Betra, 597 R) am erfolgreichsten abschnitt.

Am spannendsten war es bei den Herren IV, wo Armin Doberstein (SV Dettingen) mit 535 Ringen die Nase haarscharf um zwei Zähler vor Jürgen Brendle vom SV Dettensee hatte. Während die Teilnehmer bis 14 Jahren in der Schülerkategorie teilnehmen, sind die Teilnehmer von 15 bis 16 Jahren in der Jugend unterwegs und von 17 bis 21 Jahren dann bei den Junioren. Ellen Frick (SSV Starzach) kam in der weiblichen Jugend auf 549 Ringe, während sich Sabrina Raible (SSV Eutingen) als einzige Juniorin 607 Ringe erschoss.

Auch Senioren lieben das Luftgewehr

Luftgewehr: Im Luftgewehr nahmen sechs Teams bei den Herren I teil. Mit einer Gesamtpunktzahl von 1211,8 setzte sich hier der SV Weitingen knapp vor dem SV Grünmettstetten (1195,5 R) durch. Von den Einzelschützen war Jens Schroth (SV Nordstetten) mit 409,9 Ringen der beste Mann. Bei den Damen I waren sechs der sieben Schützen vom SV Grünmettstetten. Die beste Einzelleistung erbrachte hier Madeleine Hecke (397,9 R). Bei den Damen II war es wiederum Bianca Meyer-Schöpfer (SV Nordstetten, 406,1 R) mit dem besten Ergebnis. Bei den Herren II und Herren III setzten sich Christoph Wacker (SV Weitingen) mit 403,7 Ringen und Stefan Goller (SSV Starzach) mit 393,5 Ringen durch, während sich bei den Herren IV und Frauen IV Lothar Platz (SSV Eutingen, 382,4 R) und Brigitte Hübl (SV Dettensee, 373,8 R) am meisten freuten. Für die männlichen Junioren setzte sich der SV Nordstetten (1142,9 R) gegen den SV Grünmettstetten (1110,2 R) durch. Mit Noah Brissaud (402,5 R) war jedoch ein SVG-Schütze am erfolgreichsten. Bei den Juniorinnen war es wiederum der SSV Eutingen (1225,1R), welcher am besten Abschnitt. Vor allem Sofie Pfeffer 414,5 machte eine gute Figur.

Auch die Senioren ließen sich am Luftgewehr blicken. Bei den Senioren II kam Berthold Graw (SV Dettensee) auf 302,1 Ringe, während bei den Seniorinnen III seine Teamkollegin Brigitte Hübl 310,6 Ringe vorzuweisen hatte. Bei den Senioren III war mit Karl Bergmann (314,5 R) ebenfalls ein SVD-Akteur am erfolgreichsten. Während bei den Erwachsenen das Mixed-Team des SV Grünmettstetten auf 800,1 Ringe kam, und vor allem mit Markus Kirchner (401,6 R) einen starken Teilnehmer vorzuweisen hatte, nahmen zwei Schützen des SV Weitingen für die männlichen Junioren teil. Hier war Mirco Schneider (367,7 R) am treffsichersten.